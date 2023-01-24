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Песков объяснил отказ от публикации деклараций «спецификой» спецоперации

Песков объяснил возможную отмену публикации деклараций депутатов «спецификой» спецоперации
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Условия специальной военной операции России на Украине «вносят свою специфику», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о возможной отмене публикации деклараций депутатов и сенаторов, передает корреспондент РБК.

Представитель Кремля подчеркнул, что госслужащие продолжат подавать сведения о доходах и расходах. «Это уже наработанная система, антикоррупционные органы продолжают свою работу», — заявил он.

Песков призвал дождаться, когда соответствующий законопроект будет опубликован в окончательном виде.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал «Ведомостям», что с 1 марта этого года перестанут публиковаться декларации депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Источник издания в комитете указал, что будет раскрываться только обобщенная статистическая информация о декларациях парламентариев (сколько их подано, были ли в них выявлены нарушения).

Как объяснил «Комсомольской правде» Крашенинников, бизнесмены и общественные деятели, которые «могли бы принести большую помощь», отказывались избираться в представительные органы, поскольку не хотели «возиться» с оформлением и подачей деклараций. «Не всем это интересно, не всем это охота делать — лень…», — заявил он.

Крашенинников отметил, что это касается только тех, кто работает депутатом «не на постоянной основе». Остальные же обязаны подавать декларации, однако публикацию данных решили отменить, «чтобы защитить их персональные данные», пояснил он. Их декларации в закрытом режиме будут храниться в законодательных собраниях либо представительных органах.

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Теги
Дмитрий Песков Депутаты сенаторы Госдума декларации о доходах
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