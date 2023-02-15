Дума денонсировала Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию

Госдума одобрила законопроект о денонсации Конвенции об ответственности за коррупцию

Фото: Олеся Курпяева / ТАСС

Госдума приняла закон о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, сообщает корреспондент РБК.

Ранее комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая осуществляет мониторинг выполнения конвенции.

В соответствии с условиями данного решения членство Российской Федерации в ГРЕКО прекращается, однако организация может мониторить выполнение Россией обязательств по конвенции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. При этом Россия лишается права участия в обсуждениях доклада и права голоса.

Такие условия названы в пояснительной записке неприемлемыми для России.

Законопроект о денонсации Конвенции внес 9 января президент России Владимир Путин.

Текст конвенции, которую предложил денонсировать президент, предусматривает, что страны, которые ее подписали, на национальном уровне должны принимать меры для запрета подкупа публичных должностных лиц, членов национальных публичных собраний, компаний частного сектора. Также страны-подписанты соглашаются принимать меры против подкупа иностранных публичных лиц, международных парламентских собраний, судей и международных судов; противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, и злоупотреблению влиянием в корыстных целях.



Меры по борьбе с этими преступлениями, которые обязались взять на себя страны, подписавшие конвенцию, предусматривают, в частности, уголовную ответственность в национальных уголовных кодексах, принятие законодательных мер и «содействие сбору доказательств» по таким делам.



Документ был ратифицирован Москвой в 2006 году федеральным законом 25 июля 2006 года № 125-ФЗ.