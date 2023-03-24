Депутат назвал число переданных России Украиной тяжелораненых бойцов

Киев и Москва обменялись телами погибших военнослужащих. В рамках этого обмена по договоренности с Киевом России были возвращены и несколько раненых бойцов

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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев («Единая Россия») в разговоре с РБК подтвердил, что украинская сторона передала России пятерых тяжелораненых пленных.

«Сегодня силами Министерства обороны РФ проводилась процедура передачи тел (обмен телами) погибших военнослужащих. В рамках этого мероприятия по договоренности Минобороны РФ с украинской стороной украинцы вернули пятерых тяжелораненых российских бойцов», — сказал РБК Саралиев.

О том, что украинская сторона в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых военнопленных, состояние которых позволяло их транспортировать, ранее сегодня сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными. В штабе подчеркнули, что это было сделано во исполнение статей 109–114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста (МККК). Передача произошла без каких-либо дополнительных условий.

РБК направил запрос в Минобороны России и пресс-службу омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой.

О последнем обмене пленными стороны сообщали 7 марта. Тогда в Россию вернули 90 военнослужащих. На Украину, в свою очередь, передали 130 человек, среди которых были бойцы с завода «Азовсталь» в Мариуполе и военнослужащие, взятые в плен под Артемовском (Бахмутом) и Соледаром.