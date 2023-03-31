Чешский генерал назвал полученные ВСУ танки Leopard переоцененными

Западные страны обещают передать «шестерки» Leopard, но речь идет о старых версиях 1980-х годов, подчеркнул генерал. По его словам, Leopard использовала Турция в Сирии, однако потеряла не менее десяти танков за несколько операций

Танк Leopard 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Поставляемые ВСУ немецкие танки Leopard подаются как «чудо-оружие», однако это определенно не соответствует действительности. Об этом заявил бывший начальник Генштаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы в интервью журналу Czdefence.

По его словам, если некоторые страны обещают передать Киеву танки Abrams, «которые являются самыми качественными танками в мире», то им следует добавить, что они поступят туда самое раннее через год, что никак не повлияет на ход конфликта. В это же время немцы обещают передать «шестерки» Leopard вместе с другими странами, но речь идет о старых версиях 1980-х годов, подчеркнул генерал.

Он напомнил, что турецкие войска использовали Leopard в Сирии против «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) и лишились не менее десяти единиц за несколько операций.

«Конечно, поставки западных танков помогут украинцам, но, если они попадут на поле боя в мае или июне, будет слишком поздно. Я считаю, что многие западные политики не знают реального положения дел в Украине», — заключил Шедивы.

Западные страны начали объявлять о своем решении поставить танки Leopard Украине в конце января. От Польши уже поступило 14 танков, от Норвегии — 8, от Германии — 18. Немецкие танки прибыли 27 марта.

Как заявили в Минобороны ФРГ, помимо машин Украина получила комплекты боеприпасов и запчастей к ним, а также другую технику. В середине марта в Германии также завершилось обучение украинских военных по использованию Leopard.

Позднее Киеву должны направить три танка Португалия и шесть танков — Испания. Причем Мадрид обещает, что танки поступят «после Пасхи», которая отмечается католиками 9 апреля, писала El País.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что полученные от Запада танки Leopard могут быть использованы в ходе контрнаступления в апреле—мае по нескольким направлениям. По его словам, сроки начала контрнаступления зависят от погоды: весной по влажной земле пройдут только гусеничные машины.

Россия считает, что из-за военной помощи Киеву НАТО становится стороной конфликта. Кремль отмечал, что поставки танков и другой новой техники «не способны изменить ситуацию на месте», но доставят «больше бед государству Украина».

«Что касается танков, будут жечь, конечно», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.