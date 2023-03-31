Замглавы Минфина: Лондон ужесточит правила доступа к средствам для россиян под санкциями

Лондон ужесточит правила доступа к средствам для россиян под санкциями

Теперь британские чиновники будут отклонять заявления об использовании замороженных средств для судебных разбирательств, если они связаны с делам о диффамации (распространении порочащих сведений)

Казначейство Её Величества в Лондоне, Великобритания (Фото: Andy Rain / EPA / ТАСС)

Великобритания изменит способ принятия решений о выдаче разрешения лицам, попавшим под санкции, на использование замороженных денег для оплаты судебных разбирательств. Об этом заявила замглавы британского Минфина Джоанна Пенн, передает The Guardian.

По ее словам, теперь британские чиновники будут исходить из того, что подобные заявления должны быть отклонены, если они предназначены для использования в «диффамационных и аналогичных делах» (диффамация — распространение порочащих сведений).

«В большинстве случаев использование замороженных средств для выплаты гонораров профессиональным юристам по делам о диффамации не является надлежащим использованием средств и во многих случаях будет противоречить общественным интересам», — подчеркнула Пенн.

Она отметила, что Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) будет рассматривать каждое отдельное заявление в каждом конкретном случае на предмет уместности и на соблюдение права на справедливое судебное разбирательство и исходить из того, что связанные с диффамацией дела должны быть отклонены.

Ранее Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России. Источники агентства отметили, что он нацелен на устранение пробелов в санкционном режиме и координацию между национальными правительствами.

Сейчас в инициативе участвуют девять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также анонсировала, что 11-й пакет санкций ЕС будет нацелен на устранение лазеек и усиление контроля за соблюдением санкций.

Россия считает санкции незаконными и нелегитимными. Тем не менее, по словам российского президента Владимира Путина, расчет Запада на развал российской экономики не оправдался.