Bloomberg: в ЕС создадут проект для контроля соблюдения санкций против России

Bloomberg узнал о проекте ЕС по поиску пробелов в санкциях против России

Инициатива девяти европейских стран по контролю за соблюдением санкций против России может стать предвестником нового надзорного органа в ЕС, сказали источники агентства

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Европейская комиссия вместе с несколькими странами ЕС летом планирует запустить совместный проект для контроля над соблюдением санкций против России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Проект нацелен на устранение пробелов в санкционном режиме и координацию между национальными правительствами, отмечает агентство. Его планируется реализовывать в течение двух лет и он может стать предвестником нового надзорного органа ЕС, рассказали собеседники агентства.

По данным Bloomberg, в инициативе сейчас участвуют девять стран: Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел против России десять пакетов санкций. Ограничительные меры коснулись резервов ЦБ, широкого перечня импорта и экспорта, российских предпринимателей, топ-менеджеров и чиновников. В декабре вступило в силу решение Брюсселя о частичном эмбарго на российскую нефть, в феврале — на нефтепродукты из России. Кроме того, с конца прошлого года действует потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Россия называет санкции незаконными и нелегитимными, а также ударяющими по тем, кто их вводит. Расчет Запада на развал российской экономики не оправдался, говорил президент Владимир Путин.

В конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что 11-й пакет санкций ЕС будет нацелен в первую очередь на устранение лазеек и усиление контроля за соблюдением санкций. Сроки введения новых ограничительных мер она не назвала.