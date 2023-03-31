Россия вышла из программы Буша по оружию массового поражения

МИД: Россия вышла из программы по борьбе с распространением оружия массового поражения

МИД связал такое решение с «гибридной войной», развязанной западными странами против России после начала военной операции на Украине

Джордж Буш-младший (Фото: Olivier Douliery / Zuma / Global Look Press)

Россия прекратила участие в международной инициативе по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ), следует из обзора МИДа внешнеполитической и дипломатической деятельности в прошлом году. На это обратил внимание «Коммерсантъ».

Решение принято в рамках ответных мер на «гибридную войну», «развязанную после начала СВО [специальной военной операции на Украине] странами Запада против нашей страны», указывает министерство.

РБК направил запрос в МИД России.

ИБОР-ОМУ — международная программа, запущенная по предложению президент США Джорджа Буша-младшего в 2003 году. Цель — «создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним материалов». В числе других основателей программы — Австралия, Япония, Испания, Италия, Франция, Великобритания и другие страны. Россия присоединилась к инициативе в 2004 году. ИБОР не оформлена как структура и не считается международной организацией. В рамках инициативы регулярно проводятся встречи группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ), в них принимала участие и Россия.

В 2015 году Канада, где проходила встреча ГЭОВ, отказала в визе представителям российской делегации. В МИД России называли этот шаг Оттавы неуместным и контрпродуктивным, напомнив, что Москва выступает полноправным участником ИБОР.

В прошлом октябре Италия отозвала направленное России приглашение на встречу ГЭОВ в Риме. МИД выразил решительный протест, заявив, что итальянская сторона грубо нарушила» свои председательские полномочия.

В своем обзоре МИД также указывает, что в рамкам ответных мер на «гибридную войну» западных стран против России Москва уже приостановила свое участие в договоре с США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом решении президент Владимир Путин объявил в феврале, а позже подписал соответствующий закон. Американский лидер Джо Байден назвал это «большой ошибкой».

В конце марта власти США сообщили, что обратились к России для обмена информацией в рамках договора, но получили отказ. Пентагон заявил, что решил в ответ тоже не передавать данные Москве. В то же время в МИДе сообщали, что, несмотря на приостановку договора, Россия продолжит уведомлять Вашингтон о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) по соглашению от 1988 года.