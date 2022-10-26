Делегацию России не пустили на заседание по борьбе с ОМУ

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Италия отозвала ранее направленное России приглашение на заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ), Москва в связи с этим выражает решительный протест, заявил МИД России.

Заседание пройдет 26 октября в Риме. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что «Россия наравне с Италией является полноправным членом ГЭОВ и принимает активное участие в ее деятельности», но сейчас Рим «грубо» нарушил свои председательские полномочия. В МИДе отметили, что считают такой шаг Италии недружественным и провокационным.

Кроме того, в министерстве сочли, что «руками Италии, США и НАТО» пытаются изменить инструментарий ИБОР-ОМУ «под решение собственных задач». Москва «дистанцируется» от решений, которые примут в Риме, однако не прекратит придерживаться принципов нераспространения ОМУ.

ИБОР-ОМУ — международная программа, запущенная по предложению президента США Джорджа Буша в 2003 году. Ее цель — «создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним материалов», говорится на сайте российского МИДа.

Участниками Инициативы являются более ста государств, но многие крупные страны, например Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Пакистан, не присоединились к ИБОР-ОМУ. В состав группы экспертов входят представители 21 государства, заседания группы проходят ежегодно.