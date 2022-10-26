Делегацию России не пустили на заседание по борьбе с ОМУ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 16:38
Как бизнесу покупать электроэнергию у независимого поставщика РБК и РН-Энерго, 16:53
FESCO подала иск против Зиявудина Магомедова и пяти компаний на ₽80 млрд Бизнес, 16:52
Правозащитник сообщил о первом деле из-за ухода мобилизованного из части Общество, 16:47
Украина сообщила, что вернула десять военнопленных и тело американца Политика, 16:46
Госдума одобрила призыв по мобилизации судимых за тяжкие преступления Общество, 16:42
Самый популярный российский бегун уехал из страны Спорт, 16:38
Хозяин Ethereum-кошелька сделал перевод в $22 млн после 6 лет бездействия Крипто, 16:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 16:30
Генсек НАТО сообщил о планах провести переговоры с Эрдоганом в Турции Политика, 16:30
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:23
В России впервые проверят по УК отказ верующих от участия в спецоперации Политика, 16:22
Зеленский подписал закон о национализации системообразующих банков Политика, 16:13
Почему мы думаем иррационально и как это исправить: говорит Стивен Пинкер Pro, 16:12
В Goldman Sachs допустили обвал S&P 500 еще на 25% Инвестиции, 16:11
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Делегацию России не пустили на заседание по борьбе с ОМУ

МИД осудил недопуск России на заседание Инициативы против оружия массового уничтожения
Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Италия отозвала ранее направленное России приглашение на заседание Группы экспертов по оперативным вопросам (ГЭОВ) Инициативы по борьбе с распространением оружия массового уничтожения (ИБОР-ОМУ), Москва в связи с этим выражает решительный протест, заявил МИД России.

Заседание пройдет 26 октября в Риме. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что «Россия наравне с Италией является полноправным членом ГЭОВ и принимает активное участие в ее деятельности», но сейчас Рим «грубо» нарушил свои председательские полномочия. В МИДе отметили, что считают такой шаг Италии недружественным и провокационным.

Кроме того, в министерстве сочли, что «руками Италии, США и НАТО» пытаются изменить инструментарий ИБОР-ОМУ «под решение собственных задач». Москва «дистанцируется» от решений, которые примут в Риме, однако не прекратит придерживаться принципов нераспространения ОМУ.

ИБОР-ОМУ — международная программа, запущенная по предложению президента США Джорджа Буша в 2003 году. Ее цель — «создание механизма оперативного выявления и пресечения незаконных перевозок ОМУ, средств его доставки и относящихся к ним материалов», говорится на сайте российского МИДа.

Участниками Инициативы являются более ста государств, но многие крупные страны, например Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Пакистан, не присоединились к ИБОР-ОМУ. В состав группы экспертов входят представители 21 государства, заседания группы проходят ежегодно.

Теги
МИД Италия оружие массового уничтожения
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Небензя заявил, что США пока не выдали визы делегатам на сессии ООН
Политика
Песков заявил, что Кремль не выбрал представителя России на саммите G20
Политика
Россия примет участие в конференции ООН по климату
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter