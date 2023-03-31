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Япония вновь лишила России статуса благоприятствуемой нации в торговле

Япония продлила лишение России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Власти Японии продлили действие решения о лишении России статуса благоприятствуемой нации в торговле из-за проведения военной операции на Украине. Об этом сообщает 47news.

Повышение тарифов на импорт из России будет продлено на год до конца марта 2024-го, заявил министр финансов Судзуки Шуничи.

Отмена льготного режима была введена Токио в 2022 году сроком на год. Импорт из стран, не входящих в список имеющих режим наибольшего благоприятствования, облагается базовым тарифом.

Статус наибольшего благоприятствования, которого была лишена Россия — это ключевой принцип Всемирной торговой организации, который подразумевает, что при торговле с определенной страной государства используют одинаковые льготы и привилегии. К примеру, если одна страна вводит 3% таможенные пошлины на импорт пиломатериалов из другой страны, то тариф для всех других стран-членов, импортирующий тот же продукт в это государство, также устанавливается на уровне 3%. Отсутствие статуса означает возможность устанавливать любые пошлины.

После начала военной операции России на Украине Япония регулярно вводит против Москвы новые санкции. С 3 февраля Япония запретила в Россию экспорт вакцин, медицинского оборудования, радиоактивных материалов, роботов, оборудования для разведки нефти и природного газа. 28 февраля Токио ввел санкции в отношении 94 российских организаций и 48 лиц, в частности, против президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и замминистра обороны России Виктора Горемыкина.

Теги
Япония Россия пошлина
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