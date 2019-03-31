Явка на выборах президента Украины превысила 16%

В выборах президента Украины спустя три часа после начала голосования приняли участие 16,63% избирателей, сообщает украинская ЦИК. По итогам внеочередных выборов президента в 2014 году явка превысила 60%

Фото: Kacper Pempel / Reuters

По состоянию на 11:00 мск явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,63%, по данным 81 избирательного округа из 199 по всей стране. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Выборы начались в 08:00 мск, в списках избирателей были зарегистрированы 35,56 млн человек, избирательные участки будут работать до 20:00 мск. На предыдущих президентских выборах в 2014 году явка на 11:00 была 17,6%.

Сейчас единственный избирательный участок, до сих пор остающийся закрытым, находится в городе Измаиле Одесской области, сообщает «112 Украина». «В Измаиле есть один участок, на котором штамп, печать участка, не соответствует тому образцу, который был отправлен, именно этот вопрос будет решен на заседании комиссии», — передает телеканал слова председателя ЦИК Украины Татьяны Слипачук.

На текущих выборах уже проголосовали несколько кандидатов в президенты, в частности лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Также свои голоса отдали председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко.