Тимошенко проголосовала на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко и ее муж проголосовали в одном из лицеев Киева. Ранее свои голоса отдали конкурент Тимошенко, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и мэр Киева Виталий Кличко

Юлия Тимошенко (Фото: Sergei Grits / AP)

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко проголосовала на выборах главы государства, вместе с ней на избирательный участок пришел ее муж. Об этом сообщает ТСН. После голосования Тимошенко заявила, что верит в успешную и богатую Украину, пожелав всем хорошего настроения.

Ранее в Киеве свой голос отдал мэр города Виталий Кличко, приехавший на избирательный участок на велосипеде. По его словам, он проголосовал за сохранение курса Украины на евроинтеграцию и членство в НАТО.

Также проголосовал и другой кандидат в президенты Украины, лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, он посетил избирательный участок в селе Иванковичи Киевской области. Бойко призвал всех украинцев прийти и сделать свой выбор, а также выразил надежду на высокую явку, «потому что большинство людей хотят мира».