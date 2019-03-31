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Brexit ,  
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СМИ узнали о риске отставки британских министров из-за споров по Brexit
Если Мэй на следующей неделе поддержит Brexit без сделки, со своих постов уйдут шесть проевропейских министров ее кабинета. В противном случае отставкой ей пригрозят главы ведомств, которые поддерживают выход из ЕС, выяснила Times
Тереза Мэй (Фото: Reuters)

Британский премьер-министр Тереза Мэй рискует столкнуться с отставкой ряда высокопоставленных министров Великобритании из-за разногласий в ее кабинете по поводу вариантов выхода Британии из ЕС. Об этом без указания источников информации сообщает газета Sunday Times.

По ее данным, по меньшей мере шесть проевропейских глав ведомств накануне вечером договорились, что уйдут со своих должностей, если глава британского правительства поддержит Brexit без соглашения с Брюсселем. В то время как другие министры, которые поддерживают выход Британии из блока, решили уйти в отставку в случае, если Мэй попытается отсрочить Brexit или встанет на сторону идеи, согласно которой после начала процесса выхода Британии из ЕС Лондон должен будет остаться в Таможенном союзе, пишет Times. Пригрозить этим Мэй члены ее кабинета, по информации газеты, планируют после консультаций 31 марта.

«Сегодня Терезу Мэй предупредят, что ее правительство столкнется с полным крахом, если она не проведет предлагаемую ей сделку по Brexit — поскольку помощники премьер-министра не могут согласовать: принять ли мягкий вариант Brexit или назначить всеобщие выборы на этой неделе», — говорится в материале Sunday Times. При этом в электронном письме британского министра иммиграции Кэролайн Ноукс, с которым удалось ознакомиться изданию, отмечается, что предлагаемое Мэй соглашение, как считает глава ведомства «мертво», а сама Ноукс предпочла бы «вместо провала», чтобы «Brexit не было».​

Политика
Британский парламент оставил только один вариант для сделки по Brexit

Ранее, 28 марта, в Палате общин отклонили восемь вариантов для сделки с Брюсселем по выходу страны из ЕС. Их авторами были сами законодатели. Среди инициатив, которые не нашли поддержки, — продолжение членства Британии в Таможенном союзе после начала Brexit, проведение нового референдума по выходу страны из блока, а также Brexit 12 апреля без сделки. Таким образом, как отмечал министр по выходу Британии из ЕС Стивен Баркли, подобные результаты только укрепили мнение министров в том, что их сделка, предложенная Мэй, была «лучшим вариантом». На то, что этот план теперь является единственной альтернативой, также обращал внимание Bloomberg.

Однако на следующий день законодатели отвергли и его. Против подобного варианта соглашения с Брюсселем в Палате общин проголосовали уже в третий раз. После этого ​Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщила о том, что Мэй планирует провести четвертое голосование по этой сделке.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Brexit, Тереза Мэй
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