СМИ узнали о планах Мэй провести четвертое голосование по сделке о Brexit

СМИ узнали о планах Мэй провести четвертое голосование по сделке о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях выхода королевства из Евросоюза (Brexit).Об этом сообщила газета ​The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник.

По словам источника, британский премьер-министр намекнула, что если депутаты вновь отвергнут сделку, то она может инициировать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов.

«Боюсь, что мы достигаем предела по этой процедуре [сделке с ЕС по Brexit] в Палате общин, — заявила Мэй.

Ранее, 29 марта, Палата общин парламента Великобритании в третий раз отвергла проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода страны из его состава. «Против» Brexit проголосовали 344 депутата, «за» — 286.



