 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Опубликован проект новой Конституции Казахстана

В Казахстане представили проект новой Конституции республики. Положения, в частности, направлены на усиление «человекоцентричности» государства. Измененя коснутся 77 из 101 действующей статьи

Комиссия по конституционной реформе показала проект новой Конституции Республики Казахстан. Он опубликован на сайте Конституционного суда республики.

Проект подготовлен по итогам предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, а также публичных обсуждений. Всего поступило более 2 тыс. инициатив.

Отправной точкой реформы стала инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года в Послании народу. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным — в нем действуют Сенат и Мажилис. В октябре была создана рабочая группа, а 21 января 2026 года — Конституционная комиссия из 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы. Ее возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

В ходе работы были рассмотрены изменения, затрагивающие 77 статей (84% текста действующей Конституции), после чего было принято решение о подготовке нового Основного закона. Проект включает Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

Ключевые положения направлены на усиление «человекоцентричности» государства. «Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции. Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания. Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины», — говорится в публикации.

В числе центральных идей новой Конституции названы образование и наука, культура и инновации, а также защита прав граждан в цифровой среде. Согласно проекту, однопалатный парламент будет представлять собой Курултай из 145 депутатов, избираемых на пять лет, предусмотрено учреждение платформы общенационального диалога «Қазақстанның Халық Кеңесі» с правом законодательной инициативы, введение института вице-президента, а также отдельная статья, посвященная адвокатуре. Окончательное решение о содержании Конституции планируется принять на референдуме.

В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки
Политика
Фото:Дмитрий Чулов / Shutterstock

Накануне на шестом заседании конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов презентовал проект новой Конституции. Согласно проекту, глава государства получит право добровольно уйти в отставку. Сам Токаев отмечал, что вместо правок проще написать новую Конституцию.

Заместитель председателя нижней палаты парламента страны (Мажилиса) Дания Еспаева также заявляла, что речь идет не просто об актуализации текста Конституции 1995 года в соответствии с современными реалиями, но о «пересмотре архитектуры государства», системы правовых гарантий и механизмов взаимодействия.

Эти преобразования являются частью курса на строительство «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», провозглашенного Токаевым после январских протестов 2022 года. Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, и больше он избираться не сможет.

Предпосылкой для реформ стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись на другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием. От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента (1991–2019) Нурсултана Назарбаева. В ходе подавления протестов погибли более 200 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Казахстан Конституция права человека
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
В новом проекте Конституции Казахстана сохранили статус русского языка
Политика
В Конституции Казахстана пропишут право президента уйти в отставку
Политика
Токаев заявил, что вместо правок проще написать новую Конституцию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Овечкин сходил на матч НБА и подарил Леброну Джеймсу свой игровой свитер Спорт, 11:16
Опубликован проект новой Конституции Казахстана Политика, 11:14
Мэр Мурманска сообщил об отключении уличного освещения из-за аварии Общество, 11:04
✍🏻 Почему вас не слышат? Тест на поведение в конфликте 11:01
Курс доллара в феврале 2026-го: почему рост рубля до ₽75 — не предел Инвестиции, 10:57
10% руководителей не выгорают из-за нагрузки. В чем их секретПодписка на РБК, 10:54
Дочь Тутберидзе будет знаменосцем Грузии на открытии Олимпиады Спорт, 10:53
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эмма Стоун в слезах и ставки Кендалл Дженнер: что покажут на Super Bowl Технологии и медиа, 10:51
Аналитики оценили готовность россиян доверить выбор покупок ИИ Технологии и медиа, 10:50
Принцип «как будто»: простой способ вернуть теплоту в отношенияПодписка на РБК, 10:40
Российская теннисистка вышла в финал юниорского Australian Open Спорт, 10:31
Пять признаков финансовой пирамиды: как не потерять деньги в 2026 году Инвестиции, 10:30
В России выросло число вакансий, связанных с робототехникой Индустрия 4.0, 10:30
Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ Радио, 10:23