Опубликован проект новой Конституции Казахстана

В Казахстане представили проект новой Конституции республики. Положения, в частности, направлены на усиление «человекоцентричности» государства. Измененя коснутся 77 из 101 действующей статьи

Комиссия по конституционной реформе показала проект новой Конституции Республики Казахстан. Он опубликован на сайте Конституционного суда республики.

Проект подготовлен по итогам предложений граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов, а также публичных обсуждений. Всего поступило более 2 тыс. инициатив.

Отправной точкой реформы стала инициатива президента Касым-Жомарта Токаева о переходе к однопалатному парламенту, озвученная 8 сентября 2025 года в Послании народу. Сейчас парламент Казахстана является двухпалатным — в нем действуют Сенат и Мажилис. В октябре была создана рабочая группа, а 21 января 2026 года — Конституционная комиссия из 130 человек, представляющих все регионы и социальные группы. Ее возглавила председатель Конституционного суда Эльвира Азимова.

В ходе работы были рассмотрены изменения, затрагивающие 77 статей (84% текста действующей Конституции), после чего было принято решение о подготовке нового Основного закона. Проект включает Преамбулу, 11 разделов и 95 статей.

Ключевые положения направлены на усиление «человекоцентричности» государства. «Так, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции. Закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания. Вводится положение о том, что брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины», — говорится в публикации.

В числе центральных идей новой Конституции названы образование и наука, культура и инновации, а также защита прав граждан в цифровой среде. Согласно проекту, однопалатный парламент будет представлять собой Курултай из 145 депутатов, избираемых на пять лет, предусмотрено учреждение платформы общенационального диалога «Қазақстанның Халық Кеңесі» с правом законодательной инициативы, введение института вице-президента, а также отдельная статья, посвященная адвокатуре. Окончательное решение о содержании Конституции планируется принять на референдуме.

Накануне на шестом заседании конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов презентовал проект новой Конституции. Согласно проекту, глава государства получит право добровольно уйти в отставку. Сам Токаев отмечал, что вместо правок проще написать новую Конституцию.

Заместитель председателя нижней палаты парламента страны (Мажилиса) Дания Еспаева также заявляла, что речь идет не просто об актуализации текста Конституции 1995 года в соответствии с современными реалиями, но о «пересмотре архитектуры государства», системы правовых гарантий и механизмов взаимодействия.

Эти преобразования являются частью курса на строительство «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», провозглашенного Токаевым после январских протестов 2022 года. Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, и больше он избираться не сможет.

Предпосылкой для реформ стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись на другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием. От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента (1991–2019) Нурсултана Назарбаева. В ходе подавления протестов погибли более 200 человек.