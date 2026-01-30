 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Конституции Казахстана пропишут право президента уйти в отставку

В Казахстане представили проект новой Конституции, который предусматривает право президента на добровольную отставку и закрепляет страну как унитарную президентскую республику
Бакыт Нурмуханов
Бакыт Нурмуханов (Фото: Конституционный Суд Республики Казахстан)

На шестом заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов презентовал проект новой Конституции, согласно которому глава государства получит право добровольно уйти в отставку, сообщают «Казинформ» и Tengrinews.kz.

«Четко прописано право главы государства добровольно уйти в отставку. В таком случае Президент подает в Конституционный суд заявление о своей отставке. Конституционный суд удостоверяет, что Президент Республики Казахстан лично и добровольно подал заявление об отставке», — сказал Нурмуханов.

Первый проект новой конституции Казахстана состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей, сказал зампред Конституционного суда. Согласно новым положениями, Республика Казахстан закрепляется как унитарное государство с формой правления в виде президентской республики

Как Токаев готовит Казахстан к политическому транзиту
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что контуры концептуально нового документа вырисовываются. «Предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу, — сказал он.

Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись в Алма-Ату и другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием: в Алма-Ате протестующие подожгли акимат (мэрию) и бывший президентский дворец, которые закрыты по сей день. Впоследствии эти события назвали «канды каңтар» («кровавый январь»).

От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента (1991–2019) Нурсултана Назарбаева. С вводом сил ОДКБ и волной арестов среди протестующих беспорядки удалось прекратить. После этого Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности и перестал возглавлять правящую партию «Аманат» (с 2006 по 2022 год называлась «Нур Отан» — «Сияющее отечество»). Вскоре начались задержания людей из его близкого круга, члены его семьи оставили государственные должности. Был снят с поста глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов, в апреле 2023 года его приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы

«Агент ФБР» попытался освободить убийцу главы UnitedHealthcare

Трамп выдвинул два требования к Ирану

Блокировка Google в 2026 году: опасения и реальность

Еврокомиссия заявила об усилении «визовых рычагов»

«Бэтмен» раскритиковал власти США. Видео

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Казахстан Конституция отставка президента
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Материалы по теме
Токаев заявил о переводе через Казахстан $14 млрд из сопредельной страны
Политика
В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции
Политика
В Казахстане предложили закрепить в Конституции разнополые браки
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 17:52
Исполком ФСБР утвердил Умара Кремлева главой попечительского совета Спорт, 18:18
Обвал биткоина и зимние трудности майнеров. События недели на крипторынке Крипто, 18:18
Минфин ответил на идею ограничить внесение наличных через банкоматы Финансы, 18:16
Даррен Аронофски создал ИИ-сериал. Стоит ли его смотреть Life, 18:16
Внедорожник Haval H9 обновился в России. Главные изменения и цена Авто, 18:13
На Хайнане зафиксировали рекордное число туристов из России в 2025 году Общество, 18:10
Вышел трейлер комедии «Идиотка» с дочерью Михаила Барышникова Life, 18:05
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Страх ошибки мешает расти. Как его преодолеть Образование, 18:04
Как сформировать рабочую стратегию бизнеса: от цели к действиям Образование, 18:03
Генсек ООН предрек «финансовый коллапс» организации Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Минюст предложил увеличить сумму долга для ареста имущества Финансы, 17:59
Роднина призвала не давить ожиданиями на Петросян и Гуменника Спорт, 17:49
Культурная афиша февраля: мифы о загранице, Хармс и новая «Гроза» Стиль, 17:48