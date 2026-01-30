В Конституции Казахстана пропишут право президента уйти в отставку

В Казахстане представили проект новой Конституции, который предусматривает право президента на добровольную отставку и закрепляет страну как унитарную президентскую республику

Бакыт Нурмуханов (Фото: Конституционный Суд Республики Казахстан)

На шестом заседании Конституционной комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов презентовал проект новой Конституции, согласно которому глава государства получит право добровольно уйти в отставку, сообщают «Казинформ» и Tengrinews.kz.

«Четко прописано право главы государства добровольно уйти в отставку. В таком случае Президент подает в Конституционный суд заявление о своей отставке. Конституционный суд удостоверяет, что Президент Республики Казахстан лично и добровольно подал заявление об отставке», — сказал Нурмуханов.

Первый проект новой конституции Казахстана состоит из преамбулы, 11 разделов и 95 статей, сказал зампред Конституционного суда. Согласно новым положениями, Республика Казахстан закрепляется как унитарное государство с формой правления в виде президентской республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что контуры концептуально нового документа вырисовываются. «Предлагаемые поправки не только направлены на институционально-правовую модернизацию, но, что практически важно, трансформируют, перезагружают всю государственную матрицу, — сказал он.

Предпосылкой для реформ Токаева стали массовые протесты, начавшиеся в январе 2022 года. Они начались в небольшом городе Жанаозен на юго-западе страны после резкого повышения цен на сжиженный газ и вскоре перекинулись в Алма-Ату и другие крупные города. Протесты сопровождались погромами и насилием: в Алма-Ате протестующие подожгли акимат (мэрию) и бывший президентский дворец, которые закрыты по сей день. Впоследствии эти события назвали «канды каңтар» («кровавый январь»). От экономических требований протестующие перешли к политическим — в частности, к отставке правительства и уходу из политики первого президента (1991–2019) Нурсултана Назарбаева. С вводом сил ОДКБ и волной арестов среди протестующих беспорядки удалось прекратить. После этого Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности и перестал возглавлять правящую партию «Аманат» (с 2006 по 2022 год называлась «Нур Отан» — «Сияющее отечество»). Вскоре начались задержания людей из его близкого круга, члены его семьи оставили государственные должности. Был снят с поста глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов, в апреле 2023 года его приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене.