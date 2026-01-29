В парламенте Казахстана увидели в поправках движение к новой Конституции

Глубина изменений в Конституцию Казахстана, которые прорабатывают власти, ведет к созданию новой Конституции, заявила зампред Мажилиса Еспаева. Другой депутат добавил, что изменения затронули уже более 77 статей — около 80% текста

Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

Уровень комплексных изменений в Конституцию Казахстана, прорабатываемых властями в рамках конституционной реформы, органично выводит к необходимости новой Конституции. Об этом заявила заместитель председателя нежней палаты парламента страны (Мажилиса) Дания Еспаева.

«Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок», — заявила парламентарий (цитата по Tengrinews).

Еспаева добавила, что речь идет не просто об актуализации текста Конституции 1995 года в соответствии с современными реалиями, но о «пересмотре архитектуры государства», системы правовых гарантий и механизмов взаимодействия власти с обществом.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым поддержал идею о принятии новой Конституции. Он отметил, что, поскольку изменения уже затронули 77 статей — более 80% текста Конституции, — вопрос о принятии нового документа является «правильным и уместным».

29 января в стране проходит пятое заседание Конституционной комиссии, пишет Tengrinews. На состоявшемся 28 января четвертом заседании комиссии заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов представил сводный проект поправок. Согласно документу, изменения затронут 84% текста Конституции, передает издание. При этом ключевая норма о государственном устройстве — унитарность, а также целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость территории страны — останется неизменной.

Первое заседание комиссии прошло 24 января. Через два дня, 26 января, прошли еще два заседания. Сама комиссия по конституционной реформе была создана указом президента 21 января.

Токаев ранее заявил, что анонсированные изменения затронут более 40 статей Конституции. Но в процессе работы оказалось, что поправок потребуется гораздо больше, пишет Tengrinews. Реформа включает в себя переход к однопалатному парламенту — Курултаю, который получит расширенные полномочия, включая формирование Конституционного суда. Также планируется создать новый высший консультативный орган — Народный совет Казахстана, учредить пост вице-президента и закрепить в преамбуле национальные ценности и цель построения «справедливого Казахстана».

Эти преобразования являются частью курса на строительство «справедливого Казахстана» по формуле «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство», провозглашенного Токаевым после январских протестов 2022 года.

Срок президентства Токаева истекает в 2029 году, и больше он избираться не сможет (согласно обновленной Конституции, президентский срок ограничен семью годами без права переизбрания). «Сейчас мы видим, что власти Казахстана отстраивают новую конфигурацию, которая отличалась бы от того, что было при бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве. Они ищут такую систему сдержек и противовесов, которая бы максимально отвечала потребностям Токаева и создавала бы условия для того, чтобы транзит власти прошел в рамках максимально предсказуемой, понятной и управляемой системы», — сказал РБК заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.