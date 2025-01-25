Суд в Курске арестовал военного ВСУ, обвиняемого в убийстве шести женщин

Ленинский районный суд города Курска (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Ленинский районный суд Курска отправил в СИЗО военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обвинению в изнасиловании и убийстве женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Заседание прошло в закрытом режиме. Суд рассматривает дело 26-летнего Евгения Фабрисенко, военнослужащего украинской штурмовой бригады. Как долго продлится арест, агентство не указало.

По версии следствия, Фабрисенко пересек российско-украинскую границу в период с 29 сентября по 1 октября. После вместе с другими военнослужащими он убил шесть жительниц села Русское Поречное. Перед убийством военные изнасиловали женщин, заявили следователи.

В отношении Фабрисенко возбудили дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку; максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы. Также его обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131, пп. «а», «б» ст. 132 — преступления против половой неприкосновенности.

Фабрисенко задержали российские военные. ТАСС не уточняет, проходят ли по делу его сослуживцы.

В августе в российской военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования женщины в отношении француза, служащего в ВСУ. В нападении военных обвинила жительница села Глубокое.

В администрации отметили, что ранее обвиняемый участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара, а также был судим за домашнее насилие в отношении своей жены.