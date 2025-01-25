 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Курске арестовал военного ВСУ, обвиняемого в убийстве шести женщин

Сюжет
Военная операция на Украине
Ленинский районный суд города Курска
Ленинский районный суд города Курска (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Ленинский районный суд Курска отправил в СИЗО военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) по обвинению в изнасиловании и убийстве женщин в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, передает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Заседание прошло в закрытом режиме. Суд рассматривает дело 26-летнего Евгения Фабрисенко, военнослужащего украинской штурмовой бригады. Как долго продлится арест, агентство не указало.

По версии следствия, Фабрисенко пересек российско-украинскую границу в период с 29 сентября по 1 октября. После вместе с другими военнослужащими он убил шесть жительниц села Русское Поречное. Перед убийством военные изнасиловали женщин, заявили следователи.

В отношении Фабрисенко возбудили дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку; максимальное наказание по статье — до 20 лет лишения свободы. Также его обвиняют по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 131, пп. «а», «б» ст. 132 — преступления против половой неприкосновенности.

Фабрисенко задержали российские военные. ТАСС не уточняет, проходят ли по делу его сослуживцы.

В Харьковской области завели дело против служащего в ВСУ француза
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

В августе в российской военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования женщины в отношении француза, служащего в ВСУ. В нападении военных обвинила жительница села Глубокое.

В администрации отметили, что ранее обвиняемый участвовал в боевых действиях в Сирии и Ираке на стороне курдских вооруженных формирований, отряда народной самообороны и Сил сопротивления Синджара, а также был судим за домашнее насилие в отношении своей жены.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал рассекретить документы об убийстве Кеннеди

Астана заявила об отличии расшифровки переговоров рейса AZAL от оригинала

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Курск убийство ВСУ
Материалы по теме
Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Взятого в плен в Курской области наемника из Колумбии арестовали
Общество
Показания задержанного ФСБ в Курской области украинского военного. Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Чемпион КХЛ второй раз за неделю проиграл «Амуру»Спорт, 17:01
На Крымском мосту в сторону полуострова ввели сплошной контроль паспортовОбщество, 16:55
ISU не связывался с Щербаковой по поводу вручения золота ЧЕ-2022Спорт, 16:54
В Южной Корее по секундам восстановили крушение Boeing в МуанеОбщество, 16:53
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 16:49
Путин поручил тестировать будущих родителей на генетические рискиОбщество, 16:45
Во что вкладывают средства управляющие компании ПИФовРБК и Финам, 16:20
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
От простых техник до сложных систем управления
Подробнее об интенсиве
Пашинян назвал способ спасения армянской диаспорыОбщество, 16:17
«Спартак» победил лидера КХЛ, уступая 0:2Спорт, 16:10
Суд в Курске арестовал военного ВСУ, обвиняемого в убийстве шести женщинПолитика, 16:09
В Ледовом дворце в Алма-Ате произошел пожар. ВидеоОбщество, 16:04
Автобусы с палестинскими заключенными выехали из Израиля. ВидеоПолитика, 15:54
Дочь опровергла сообщение об обнаруженном у Галины Польских ракеОбщество, 15:34
Не Wildberries единым. Зачем продавцу идти на нишевый маркетплейсPro, 15:29