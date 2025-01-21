 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское Поречное

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Несмотря на освобождение села, обстановка в Русском Поречном в Суджанском районе Курской области не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших, которые были найдены в подвале жилого дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал он.

СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило об освобождении села Русское Поречное 17 января. Вскоре Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку.

По версии следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершили убийство» людей, укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное, погибли не менее семи мирных жителей.

Читайте РБК в Telegram.

Нетаньяху объявил о начале «масштабной операции по искоренению терроризма»

Отец баскетболиста Тимма назвал его самоубийство подстроенным

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста

ЦБ опустил официальный курс доллара ниже 100 рублей

Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений

В Москве перевели постановку на воинский учет в электронный вид

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Тренера клуба МХЛ отстранили за массовую драку

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Хинштейн Курская область тела эвакуация
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской области
Политика
Минобороны отчиталось об освобождении четырех сел в Курской области
Политика
СК возбудил дело о теракте после обстрела Льгова в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 18:01
Фицо назвал главный вопрос переговоров по УкраинеПолитика, 19:35
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым убрали из онлайн-кинотеатров до 17 февраляОбщество, 19:33
Первая пациентка с раком крови прошла лечение отечественным препаратомОбщество, 19:30
Винный подарок для первой ракетки мира вызвал скандал в ИталииВино, 19:26
Форвард сборной Латвии дебютирует в НХЛ в 29 летСпорт, 19:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:15
Чиновница из администрации Курской области ответила на критику ХинштейнаПолитика, 19:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
«Зенит» сыграл вничью со сборной Иордании в товарищеском матчеСпорт, 19:05
Напавший на таксиста нижегородец снял видео с извинениямиОбщество, 19:05
Госдолг США 2025: что это и как он угрожает мировой экономикеИнвестиции, 18:56
«Цифра брокер» начнет брать комиссию за ведение счета на всех тарифахИнвестиции, 18:50
Зеленский усомнился в участии Европы в мирных переговорахПолитика, 18:49
Дума одобрила проект о маркировке импортного алкоголя в РоссииВино, 18:48
Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское ПоречноеПолитика, 18:46