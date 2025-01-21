Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское Поречное

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Несмотря на освобождение села, обстановка в Русском Поречном в Суджанском районе Курской области не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших, которые были найдены в подвале жилого дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал он.

Минобороны сообщило об освобождении села Русское Поречное 17 января. Вскоре Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку.

По версии следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершили убийство» людей, укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное, погибли не менее семи мирных жителей.