Хинштейн заявил о трудностях с вывозом тел из села Русское Поречное
Несмотря на освобождение села, обстановка в Русском Поречном в Суджанском районе Курской области не позволяет сейчас эвакуировать тела погибших, которые были найдены в подвале жилого дома. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Это будет сделано, как только позволит обстановка на линии боевого соприкосновения, чтобы погибшие были преданы земле и достойно похоронены», — написал он.
Минобороны сообщило об освобождении села Русское Поречное 17 января. Вскоре Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса — террористический акт, повлекший причинение смерти человеку.
По версии следствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) «совершили убийство» людей, укрывавшихся в подвале жилого дома в селе Русское Поречное, погибли не менее семи мирных жителей.
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