Кулеба объяснил, почему ЕС не может поставить Украине обещанные снаряды

Брюссель пообещал в марте поставить Киеву за год миллион снарядов, однако теперь в Европе признают, что выполнить обещание не смогут. Россия осуждает военную помощь Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Евросоюз не может выполнить обещание по поставкам боеприпасов на Украину из-за состояния ОПК объединения и бюрократии, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Агентство Bloomberg 10 ноября со ссылкой на источники сообщило об опасениях Брюсселя не выполнить обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года. Оно было сделано в марте этого года, на поставки отвели 12 месяцев и €1 млрд. В конце октября Bloomberg писал, что спустя более чем полгода после объявления об этих поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов.

«Плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей», — такие причины срыва поставок перечислил Кулеба (цитата по «Страна.ua»).

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус 14 ноября подтвердил, что ЕС не выполнит обещание по поставке миллиона снарядов к марту, передает Tagesschau. Но, добавил министр, европейские страны работают над увеличением производства.

Москва негативно относится к западным поставкам вооружений на Украину. Такая помощь, считают российские власти, не помешает России достичь целей военной операции, но продлит страдания украинцев.