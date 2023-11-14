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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба объяснил, почему ЕС не может поставить Украине обещанные снаряды

Кулеба: поставки Киеву снарядов от ЕС сорваны из-за бюрократии и состояния ОПК
Сюжет
Военная операция на Украине
Брюссель пообещал в марте поставить Киеву за год миллион снарядов, однако теперь в Европе признают, что выполнить обещание не смогут. Россия осуждает военную помощь Украине
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Евросоюз не может выполнить обещание по поставкам боеприпасов на Украину из-за состояния ОПК объединения и бюрократии, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Агентство Bloomberg 10 ноября со ссылкой на источники сообщило об опасениях Брюсселя не выполнить обещание предоставить Киеву 1 млн снарядов к марту 2024 года. Оно было сделано в марте этого года, на поставки отвели 12 месяцев и €1 млрд. В конце октября Bloomberg писал, что спустя более чем полгода после объявления об этих поставках ЕС отправил Украине только 30% обещанных боеприпасов.

«Плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей», — такие причины срыва поставок перечислил Кулеба (цитата по «Страна.ua»).

Глава немецкого Минобороны Борис Писториус 14 ноября подтвердил, что ЕС не выполнит обещание по поставке миллиона снарядов к марту, передает Tagesschau. Но, добавил министр, европейские страны работают над увеличением производства.

Москва негативно относится к западным поставкам вооружений на Украину. Такая помощь, считают российские власти, не помешает России достичь целей военной операции, но продлит страдания украинцев.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Кулеба Евросоюз снаряды Украина военная помощь
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