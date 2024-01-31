В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе спустя час после объявления воздушной тревоги сработала система ПВО, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал он в 17:45 мск.
Об объявлении тревоги в городе Развожаев сообщил в 16:27 мск. Спустя 10 минут он написал, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными табельных средств маскировки.
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