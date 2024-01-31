В Севастополе объявили воздушную тревогу и пустили дым для маскировки
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Сообщение появилось в 16:27 мск.
Спустя 10 минут Развожаев написал, что появление дыма в районе Севастопольской бухты связано с использованием военными табельных средств маскировки.
Воздушная тревога в городе объявляется регулярно, в предыдущий раз власти Севастополя объявляли ее 22 января, она длилась 19 минут.
Накануне, 30 января, над морем в Севастополе сбили беспилотник. Развожаев сообщил, что никто не пострадал, повреждений также не было.
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