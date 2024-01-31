Путин пообещал, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Москва не будет останавливать обмены пленными с Украиной, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, он не понимает, зачем Украина сбила самолет Ил-76 со своими пленными. Путин предположил, что таким образом Киев хотел спровоцировать Россию на ответные действия. Президент отметил, что соотношение числа взятых пленных у России и Украины — примерно 1 к 10.
Ранее сегодня Минобороны сообщило об очередном обмене пленными с Украиной по формуле «195 на 195». По данным ведомства, российские пленные освобождены при посредничестве ОАЭ. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву передали 207 военных и гражданских.
На прошлой неделе должен был пройти обмен в формате «192 на 192», однако он не состоялся. Самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинцев, был сбит при подлете к Белгороду. Минобороны обвинило в крушении Киев. Ведомство заявило, что две ракеты были запущены из Харьковской области. Путин также говорил, что Ил-76 с украинскими военнопленными был сбит Украиной. По его словам, самолет был атакован с территорий, подконтрольных Киеву. Неизвестно, был ли нанесен удар намеренно или по ошибке, «по недомыслию», но «очевидно, что это они сделали», заявлял президент. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.
В Киеве подтвердили информацию о планировавшемся перед крушением очередном обмене пленными. Однако Главное управление разведки утверждало, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных, а также не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом». Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов говорил, что украинская сторона знала о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться».
Зеленский заявил, что будет добиваться международного расследования авиакатастрофы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на это: «Если он [Зеленский] имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима — оно однозначно нужно».
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