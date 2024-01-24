Картаполов заявил, что Ил-76 сбили тремя ракетами Patriot или IRIS-T

Картаполов: Ил-76 с пленными был сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T

Следом летел еще один Ил-76 с 80 пленными на борту, его развернули, заявил глава думского комитета по обороне. Минобороны сообщило, что на борту разбившегося самолета были в том числе 65 военных ВСУ, которых везли для обмена

Самолет Ил-76 в Белгородской области с пленными бойцами ВСУ был «сбит тремя ракетами Patriot или IRIS-T», сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент РБК.

По его словам, крушение Ил-76 ВКС России произошло около Белгорода. На борту находились 65 военнопленных, бывших военнослужащих ВСУ, отметил он. Следом летел еще один самолет, в котором находились около 80 пленных, его успели развернуть.

Картаполов отметил, что Киев знал о предстоящем обмене и о том, «каким образом пленные будут доставляться». «Самолет Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T немецкого производства, специалисты разберутся», — заявил депутат.

Позднее Картаполов уточнил журналистам, что в среду, 24 января, должен был состояться обмен пленными «192 на 192». «Вот первый [самолет] вез 65 человек, второй — остальных», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

IRIS-T SLM — самоходные зенитные ракетные установки. Дальность пуска IRIS-T — до 40 км, а потолок — до 20 км. Возможна как самостоятельная работа, так и дежурство в рамках эшелонированной системы ПВО. В комплексе используются ракеты класса «воздух — воздух» IRIS-T. Они оснащены инфракрасной головкой самонаведения и твердотопливным двигателем, способным разгонять ракету до скорости 3 Маха. Несколько систем IRIS-T было поставлено на Украину Германией. Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек. Эти системы производятся США.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума подготовит обращение к США и Германии из-за крушения Ил-76, а также предложил разобраться, «какие ракеты и пусковые установки были использованы». «Давайте подготовим обращение к конгрессу США и бундестагу Германии, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют», — сказал он.

По данным Минобороны, самолет разбился около 11:00 мск, он выполнял плановый полет. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Военных везли в Белгородскую область для обмена пленными, заявило ведомство.

О крушении Ил-76 сообщал ранее источник РБК, близкий к МЧС. По его словам, катастрофа произошла близ военного аэродрома при заходе на посадку.

Незадолго до появления сообщения Минобороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «происшествии» в Корочанском районе. «Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район», — написал он в телеграм-канале.