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Война санкций ,  
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В Киеве заявили о зачислении в бюджет активов Сальдо и Дерипаски

Глава Фонда госимущества Украины: в бюджет зачислены активы Сальдо и Дерипаски
Сюжет
Война санкций
Речь идет о $845 тыс. Ранее украинские власти сообщали о конфискации имущества Сальдо и национализации завода, связанного с Дерипаской
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В бюджет Украины поступили первые «санкционные деньги», заявил глава украинского Фонда госимущества Виталий Коваль в Faceboook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Это около 32 млн грн (около $845 тыс.), они включают личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны и средства одного из предприятий Олега Дерипаски.

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Летом Госбюро расследований Украины заявило, что национализировало активы компаний, связанных с Дерипаской. В частности, речь шла о Глуховским карьере кварцитов и Николаевском глиноземном заводе. Представитель Дерипаски сказал, что бизнесмен давно не управляет заводом: он входит в группу «Русал». В пресс-службе «Русала» подтвердили, что завод у компании конфисковали решением Высшего антикоррупционного суда Украины.

О конфискации активов Сальдо украинский Высший антикоррупционный суд сообщил в мае 2023 года, речь шла об апартаментах и нескольких компаниях. Сам Сальдо утверждал, что большую часть этой собственности ему приписали. Украинский суд также конфисковал активы двух компаний, принадлежавших его дочери Ирине. Против Дерипаски и Сальдо введены украинские санкции.

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Олег Дерипаска

предприниматель
2 января 1968 года
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