Суд на Украине изъял активы дочери Сальдо

Владимир Сальдо (Фото: SALDO_VGA / VK)

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) взыскала в доход государства активы двух компаний, принадлежащих дочери врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Ирины. Об этом сообщает Минюст Украины.

«Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда исковые требования минюста были удовлетворены в полном объеме. В доход государства дополнительно к активам, указанным в решении 1-й инстанции, взысканы активы, принадлежащие Сальдо опосредованно через дочь Сальдо И. В.», — говорится в сообщении министерства.

Это 55,56% доли уставного капитала ООО «Бебко-Авто» и 40% доли уставного капитала ООО «Конка». «Бебко-авто» — автосалон в Херсоне, ее руководителем является Вячеслав Бебко, следует из сервиса проверки контрагентов YouControl. Размер уставного капитала составляет 1,8 млн грн. Руководителем «Конки» является Наталья Лидовская, размер уставного капитала — 18 500 грн. Организация занимается организацией досуга. В обеих организациях Ирина Сальдо числится одним из учредителей.

Минюст Украины настаивает, что на самом деле контролирует эти организации Владимир Сальдо через свою дочь, то есть владеет ими опосредованно.

Ранее ВАКС конфисковал имущество Сальдо: апартаменты в Херсоне, Одессе и Ялте, а также несколько компаний. Врио губернатора заявил, что большую часть этой собственности ему «приписали». «Что касается действительно моего имущества, в частности, дома на Острове, который я сам и построил в 1995 году — то апелляцию подам когда заеду в Херсон на танке», — написал Сальдо в своем телеграм-канале.