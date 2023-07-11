В Киеве заявили о национализации активов Дерипаски, Гинера и Ротенбергов

Фото: OceanPlaza / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Украина национализировала активы компаний, связанных с российскими бизнесменами Олегом Дерипаской, Евгением Гинером, а также Аркадием и Игорем Ротенбергами, сообщило Госбюро расследований страны.

В ГБР заявили о «разоблачении десятков компаний», деятельность которых подпадает под действие украинских санкций. В результате национализации в государственный бюджет поступили активы нескольких «приближенных к Кремлю» российских бизнесменов на миллиарды гривен.

Власти национализировали Глуховский карьер кварцитов и Николаевский глиноземный завод (в Киеве его связывают с Дерипаской, примерная стоимость активов — 10 млрд гривен). Представитель Дерипаски сказал, что бизнесмен давно не управляет этим активом: он входит в «Русал». В пресс-службе «Русала» РБК подтвердили, что завод у компании конфисковали решением Высшего антикоррупционного суда Украины. «Считаем конфискацию незаконной и оставляем за собой право оспорить данное решение, а также отстаивать свои интересы в международных инстанциях», — заявили в «Русале».

Кроме того, национализированы ТРЦ «Ocean Plaza» (утверждается, что актив ориентировочной стоимостью более $350 млн аффилирован с Ротенбергами) и 88,89% акций акционерного общества «Первый инвестиционный банк» (связывают с Гинером).

Суд арестовал 72,9% акций «Кировоградоблэнерго», а также семь гостиниц и два ТРЦ общей стоимостью 2 млрд грн. Утверждается, что активы тоже связаны с Гинером. Рассматривается вопрос об их национализации. РБК обратился к Гинеру за комментарием.

Кроме того, в собственность государства переведены различные доли уставного капитала и имущество россиян в стратегических отраслях украинской экономики. Речь идет о 100% «Авангард-Виларти», которая владеет «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» и «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited), а также 66,65% Инвестиционного союза «Лыбидь». По данным «Зеркала недели», Аркадий Ротенберг владеет ТРЦ «Ocean Plaza» через ИС «Лыбидь».

Среди владельцев других национализированных активов в ГБР назвали россиян Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько — партнеров братьев Ротенбергов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на территории Украины 10 марта прошлого года. Документ предполагает, что активы будут изыматься без компенсации их стоимости. В феврале в государственную собственность перешли активы Дерипаски на $270 млн.