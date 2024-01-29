Украинские СМИ сообщили об отставке главкома ВСУ Залужного

Украинские СМИ и депутаты Рады сообщают об отставке главкома ВСУ Залужного, отмечая, что он отказался от предложения стать послом в Европе. Минобороны Украины после сообщений написало «это неправда», не уточняя, по какому поводу

Валерий Залужный (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может быть освобожден от должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник, близкий к военно-политическому руководству страны. По его словам, договоренность об отставке достигнута во время встречи Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным источников Censor.NET, Зеленский подписал указ об увольнении главкома, но документ пока не обнародован. Пока ведутся консультации с зарубежными партнерами, уточняет агентство. Его собеседник добавил, что главным претендентом на пост считается глава украинской разведки Кирилл Буданов.

В телеграм-канале Минобороны Украины на фоне сообщений об отставке появилось сообщение: «Уважаемые журналисты, отвечаем сразу всем: Нет, это неправда».

Об увольнении Залужного ранее заявил в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Борислав Береза со ссылкой на источники в офисе украинского президента. По его словам, главком отказался от предложения возглавить Совет национальной безопасности и обороны (СНБО, им руководит Алексей Данилов) Украины или стать послом. При этом Береза отметил, что Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отказываются от должности главкома.

Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко также со ссылкой на источники сообщил, что Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. В своем телеграм-канале депутат написал об отказе Залужного от предложения стать послом в одной из европейских стран.

С осени 2023 года в СМИ регулярно появлялись сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным. Последний в ноябре в статье и интервью для The Economist заявил, что боевые действия зашли в тупик. Зеленский с ним не согласился; как писал Bloomberg, эти слова вызвали раздражение у украинского лидера. Залужный позднее отказался от слов про патовую ситуацию на фронте, но напряжение между главой государства и главкомом ВСУ остались, отмечало агентство, хотя в офисе президента говорили об обратном.

Киберпонедельник на РБК Pro

Скидки до 76% на подписку

и образовательные опции Купить со скидкой

Как писал биограф Зеленского, журналист Time Саймон Шустер в книге The Showman, противоречия между президентом Украины и Залужным возникли накануне российской военной операции: в то время как главком выступал за всеобщую мобилизацию и укрепление границ с Россией, Зеленский опасался, что такие меры спровоцируют в обществе панику. В начале боевых действий они смогли эти сложности преодолеть. Главком информировал президента о своей стратегии, но не раскрывал всех деталей: его беспокоили возможные утечки и шпионаж в политическом руководстве.