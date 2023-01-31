Обвиняемый в теракте за поджог военкомата в Нижневартовске получил 12 лет строгого режима

В России вынесли первый приговор по статье «теракт» за поджог военкомата

Один из обвиняемых в поджоге военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко получил 12 лет строгого режима. Дело второго фигуранта рассматривается отдельно. Обвиняемые признались в поджоге, но не согласны, что это был теракт

Фото: Владислав Шатило / РБК

Центральный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Владислава Борисенко, обвиняемого по статье о теракте за поджог военкомата в Нижневартовске, передает ТАСС. Как отмечает агентство, это первый приговор за поджог военкомата по ст. 205 УК.

Борисенко также оштрафовали на 6 тыс. руб. Судья уточнил, что до этого в отношении подсудимого было возбуждено еще и дело о краже.

Военкомат в Нижневартовске подожгли в мае. По делу проходил еще один человек — Василий Гаврилишен. Изначально их с Борисенко обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Позже следствие изменило статью на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой). После этого дела Борисенко и Гаврилишена разделили и рассматривают по отдельности.

Обвиняемые признали вину, но не согласились с тем, что это был теракт. Гаврилишен сообщил, что решился на поджог, потому что пользователь Telegram с ником Ростислав Мухин предложил ему за это до 3 млн руб. Оба фигуранта заявили, что совершили преступления для получения финансовой выгоды, а не с целью «дестабилизации органов власти».

Это не единственный подобный случай за последние месяцы: военкоматы поджигали в Москве, Петербурге, Новосибирске, других городах России.