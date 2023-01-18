Обвиняемые объяснили поджог военкомата в Югре обещанием 3 млн руб.

Фигуранты дела о поджоге военкомата в Юге заявили, что неизвестный обещал им за это ₽3 млн

Фото: Центральный окружной военный суд

Фигуранты дела о поджоге военкомата в Нижневартовске Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен признали вину в поджоге военкомата, но не согласны, что это был теракт. Об этом они сказали на заседании Центрального окружного военного суда, передает ТАСС.

«В Telegram со мной связался человек под ником Ростислав Мухин и предложил 1–3 млн руб. за работу. Он написал, что необходимо поджечь военкомат Нижневартовска при помощи коктейлей Молотова», — зачитал судья материалы допросов Гаврилишена. Подсудимый указал, что согласился на это предложение, так как нуждался в деньгах. Предоплату в размере $1 тыс. ему перевели на криптокошелек.

Кроме того, в разговоре с Мухиным Гаврилишен предположил, что заказ был получен с территории Украины, но его собеседник отвечал на этот вопрос уклончиво, указал фигурант на допросе.

Оба фигуранта утверждают, что причинили умышленный вред зданию военкомата для получения финансовой выгоды, а «дестабилизация органов власти» не была его основной целью.

Поджег военкомата произошел в ночь на 4 мая. Начавшееся возгорание быстро потушили, оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 1 кв. м. На видеозаписи с места происшествия видно, что в здание военкомата кинули «коктейль Молотова».

Гаврилишена и Борисенко задержали в середине мая, тогда их имена не назывались. Изначально их обвиняли по ст. 213 (хулиганство) и ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). В декабре следствие изменило статью и обвинило их по п. «а», ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный по предварительному сговору или организованной группой), которая предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.