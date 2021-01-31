В МВД сочли обоснованными действия доставшего на акции оружие силовика

Полицейский достал оружие в соответствии с законом из-за угрозы своему здоровью, заявили в ведомстве. Действие возымело эффект, указали в управлении МВД

Фото: Андрей Любимов / РБК

Действия полицейского, доставшего табельное оружие на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга в ходе несогласованной акции, были обоснованы и законны, заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, передает ТАСС.

«Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», — сказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что сотрудник достал табельное оружие в соответствии с законом «О полиции» из-за угрозы своему здоровью. Инциденту предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции, утверждают в главке МВД.

Видео, на котором сотрудник полиции достал табельное оружие на Сенной площади в Санкт-Петербурге, опубликовала «Фонтанка».

На ролике видно, как протестующие бегут, толкают полицейских и скандируют: «Уходи!». После этого один из сотрудников достает пистолет.



В воскресенье в российских городах прошли несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 21:09, общее число задержанных на акциях достигло 4,8 тыс. Больше всего задержаний в Москве — 1,5 тыс., почти 1,1 тыс. человек задержали в Санкт-Петербурге. Среди задержанных в Петербурге оказался рэпер Мирон Федоров (Оксимирон), позже его отпустили без протокола. Официальных данных о задержаниях пока нет.

В Санкт-Петербурге протестующие изначально собирались выйти на Невский проспект, но его перекрыли. В итоге участники акции собрались на Пионерской и Сенной площадях. Там произошли стычки с полицейскими. Из-за столкновений в отношении участника акции возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК России).