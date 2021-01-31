Юлию Навальную отпустили из полиции

Юлия Навальная (в центре) (Фото: yulia_navalnaya / Instagram)

Супругу Алексея Навального Юлию, задержанную на акции протеста 31 января, отпустили из полиции. Об этом РБК рассказала адвокат Навальной Светлана Давыдкова.

«Ее отпустили, но завтра у нее суд здесь, в Щербинке, по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)», — заявила Давыдова.

Юлию Навальную задержали около двух часов дня по пути в СИЗО «Матросская Тишина», где находится ее муж. Ее увезли в УВД по ТиНАО.

Навальную задерживали и на протестной акции в прошлые выходные. Тогда через некоторое время ее отпустили.