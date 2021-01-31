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В Петербурге возбудили второе уголовное дело после митинга 31 января

Фото: Александр Атасунцев / РБК
Фото: Александр Атасунцев / РБК

Управление следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК заявили, что  31 января неизвестные напали на силовиков на Сенной площади.

«В настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее в Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Инцидент произошел на Пионерской площади. 

Несанкционированные акции прошли в нескольких городах России. Сторонники Алексея Навального требовали освобождения политика, находящегося в СИЗО № 1 «Матросская тишина». Его арестовали 17 января в аэропорту Шереметьево. ФСИН требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за «многократных нарушений условий отбывания».

В Санкт-Петербурге, по данным «ОВД-Инфо» на 22:33, были задержаны 1122 человека. Всего по России задержали 5021 человека. Наибольшее количество задержанных в Москве — 1608.

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