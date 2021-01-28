СК возбудил еще два уголовных дела после акции протеста в Москве

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Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после несанкционированной акции протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального, их фигуранты задержаны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Одна из подозреваемых, женщина 1985 года, полностью признала свою вину. По версии следствия, она нанесла находящемуся при исполнении сотруднику полиции несколько ударов в туловище.

Второй подозреваемый — уроженец Псковской области. На акции протеста в Москве он, по мнению следствия, «применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя».

Накануне СК сообщил о возбуждении 21 уголовного дела после акций протеста 23 января. Уголовные дела заведены по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК). В ведомстве уточнили, что кроме Москвы нападения на сотрудников полиции и Росгвардии происходили в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Калуге.