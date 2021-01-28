СК возбудил еще два уголовных дела после акции протеста в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 76,19 (+1,15) Инвестиции, 13:32
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 92,13 (+0,91) Инвестиции, 13:32
На акциях протеста в Ереване задержали более 20 человек Политика, 19:17 До и после: как изменились приципы потребления в моде 19:12 Суд арестовал подравшегося с омоновцами в Москве чеченца Общество, 19:08 Росстат оценил масштаб снижения реальных располагаемых доходов россиян Экономика, 19:03 Губернатор исключил финансирование «Тамбова» из бюджета области Спорт, 18:53 Поклонская объяснила нежелание прививаться от COVID-19 Общество, 18:51 Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу Общество, 18:49 Организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию Спорт, 18:47 В Башкирии после критики Голиковой перенесли введение «ковид-паспортов» Общество, 18:46 Верховный суд уточнил правила наследования недвижимости Недвижимость, 18:31 В Центре Гамалеи оценили иммунологическую эффективность «Спутник V» Общество, 18:24 «Биткоин не удержится выше $30 тыс.» В Guggenheim назвали главную причину Крипто, 18:24 Попова оценила сроки отмены обязательного ношения масок Общество, 18:23 Росгвардия не направляла оружейным магазинам рекомендаций о закрытии Общество, 18:22
Отравление Навального ,  
0 

СК возбудил еще два уголовных дела после акции протеста в Москве

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после несанкционированной акции протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального, их фигуранты задержаны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Одна из подозреваемых, женщина 1985 года, полностью признала свою вину. По версии следствия, она нанесла находящемуся при исполнении сотруднику полиции несколько ударов в туловище.

Второй подозреваемый — уроженец Псковской области. На акции протеста в Москве он, по мнению следствия, «применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, бросив с силой специальное ограждение в сторону правоохранителя».

В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Накануне СК сообщил о возбуждении 21 уголовного дела после акций протеста 23 января. Уголовные дела заведены по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК). В ведомстве уточнили, что кроме Москвы нападения на сотрудников полиции и Росгвардии происходили в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Калуге.

Дела после акций также завело МВД. Так, московский главк сообщал о возбуждении дела о нарушении санитарных норм, поскольку люди с коронавирусом были среди участников митинга. Кроме того, заведено дело о приведении в негодность транспортных средств и путей сообщения (ст. 267).

По данным «ОВД-Инфо», на прошедшей 23 января несанкционированной акции протеста в Москве задержали 1546 человек. Всего по России, указывают правозащитники, задержали более 4 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
«Жадные и ленивые зумеры»: почему компании недовольны работой молодежи Как кредиторы отбирают у детей предпринимателей наследство Как вас попытаются обмануть в 2021-м — новые сценарии кибермошенников Магия педалей: как подражание фитнес-студиям помогло Peloton
протесты Следственный комитет Уголовное дело Москва
Материалы по теме
Омбудсмен Петербурга назвал несоразмерным применение силы к протестующим
Общество
В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов
Общество
В Москве арестовали обвиняемого в нападении на полицейского на протестах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter