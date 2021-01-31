Правозащитники сообщили о более 2 тыс. задержанных на протестах в России

В Москве к 15:21 задержали 520 человек. Среди них — Юлия Навальная и журналист Сергей Пархоменко. Массовые задержания идут возле СИЗО «Матросская тишина»

Фото: Владислав Шатило / РБК

На несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России по состоянию на 15:21 задержан 2291 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве — 520 человек. Среди них — Юлия Навальная и журналист Сергей Пархоменко. Следом по количеству задержаний идут Санкт-Петербург (242), Красноярск (194), Владивосток (120) и Новосибирск (103). МВД пока не называло число задержанных по стране.

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В Москве массовые задержания начались возле следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Навальный. Там уже идет счет на десятки человек, передает корреспондент РБК. Ранее задержания в Москве также прошли у станции метро «Сухаревская», на Комсомольской площади и в Орликовом переулке.

По данным управления МВД по Москве, в несанкционированной акции протеста принимают участие 2 тыс. человек, «включая представителей СМИ».