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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о более 2 тыс. задержанных на протестах в России

В Москве к 15:21 задержали 520 человек. Среди них — Юлия Навальная и журналист Сергей Пархоменко. Массовые задержания идут возле СИЗО «Матросская тишина»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На несанкционированных акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального в России по состоянию на 15:21 задержан 2291 человек, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных в Москве — 520 человек. Среди них — Юлия Навальная и журналист Сергей Пархоменко. Следом по количеству задержаний идут Санкт-Петербург (242), Красноярск (194), Владивосток (120) и Новосибирск (103). МВД пока не называло число задержанных по стране.

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В Москве массовые задержания начались возле следственного изолятора «Матросская тишина», где находится Навальный. Там уже идет счет на десятки человек, передает корреспондент РБК. Ранее задержания в Москве также прошли у станции метро «Сухаревская», на Комсомольской площади и в Орликовом переулке.

По данным управления МВД по Москве, в несанкционированной акции протеста принимают участие 2 тыс. человек, «включая представителей СМИ».

Акция протеста в поддержку Навального. Онлайн
Политика

В России вторые выходные подряд проходят несогласованные акции в поддержку Навального, арестованного на 30 суток после возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления. ФСИН обвиняют оппозиционера в нарушении условий испытательного срока и требует заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» (3,5 года) реальным. Суд рассмотрит этот вопрос 2 февраля.

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В ходе акций 23 января, согласно данным «ОВД-Инфо», по стране были задержаны более 4 тыс. человек. При этом отметку в 2 тыс. задержанных тогда пересекли около 21:00.

После акции 23 января были возбуждены уголовные дела. Часть из них возбудили в отношении организаторов акций, в том числе за вовлечение несовершеннолетних, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, призывы к массовым беспорядкам и блокировку дорожного движения. Вторая группа дел — в отношении подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов. 

Автор
Анастасия Батманова
задержания протесты
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