Власти Москвы не исключили «ситуативного» закрытия станций метро

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В Москве в день проведения несанкционированных митингов 31 января помимо семи станций метро в центре города, закрытых на вход и выход, могут по требованию полиции ограничить работу выходов и других станций. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

«По требованию полиции возможны ситуативные закрытия выходов других центральных станций метро», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД предупредили, что вестибюли семи станций метро — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город» — будут закрыты на вход и выход с 8:00 31 января.

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