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Власти объяснили закрытие кафе и магазинов в центре Москвы 31 января

Рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех кафе и магазинов, которые находятся в 100 м от Лубянки, сообщили власти. После 19:00 они смогут возобновить работу
ГУМ
ГУМ (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время не согласованного с властями митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января носит рекомендательный характер. Об этом сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк, передает «РИА Новости».

По его словам, ГУМ, ЦУМ и торговый центр «Охотный ряд» решили закрыться в этот день по собственной инициативе. В их решении «нет ничего сверхъестественного», учитывая, что власти не проводили никакого специального совещания с представителями предприятий общепита, отметил Немерюк. «Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», — добавил он.

Рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые находятся в радиусе 100 м от Лубянки, сообщил заммэра. После 19:00 они смогут возобновить работу, сказал он.

Ранее Немерюк сообщил, что 31 января в центре Москвы будут закрыты «часть магазинов и кафе», в том числе «Детский мир» на Лубянке, торговый центр «Наутилус» и рестораны, расположенные рядом с Лубянской площадью. Помимо этого власти ограничили в центре города продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре с 9:00 до 23:00.

В столице также с 8:00 будут закрыты вестибюли семи центральных станций метро — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Эти станции поезда будут проезжать без остановки. С 8:00 в центре города перекроют части улиц Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка до их пересечения с Бульварным кольцом.

В Москве из-за митингов закроют «Детский мир» и сменят маршруты автобусов
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Центральный детский магазин на Лубянке, Москва

Ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщило столичное управление МВД.

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Сторонники оппозиционера Алексея Навального, арестованного по делу «Ив Роше», намерены провести новую акцию, не согласованную с властями. Предыдущие несанкционированные акции протеста прошли 23 января в десятках российских городов. Некоторые из них закончились стычками демонстрантов с силовиками и задержаниями.

Больше всего задержанных, по данным «ОВД-Инфо», в Москве — свыше 1,5 тыс. из более чем 4 тыс. по России. МВД информации о числе задержанных пока не предоставило. В Мосгорсуде сообщили, что за неделю в московские суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях в связи с митингами.

Против некоторых участников акций протеста и сторонников Навального завели уголовные дела, в том числе за призывы несовершеннолетних к участию в акции, применение насилия в отношении представителей власти и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Об уголовной ответственности Генпрокуратура и МВД предупредили и перед акцией 31 января. «Если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по ст. 212 УК», — сообщили в Генпрокуратуре. Эта статья о массовых беспорядках предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Автор
Виктория Полякова
акции протеста Алексей Немерюк магазины Алексей Навальный
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