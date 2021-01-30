Власти объяснили закрытие кафе и магазинов в центре Москвы 31 января

Рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех кафе и магазинов, которые находятся в 100 м от Лубянки, сообщили власти. После 19:00 они смогут возобновить работу

ГУМ (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Закрытие магазинов и кафе в центре Москвы во время не согласованного с властями митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января носит рекомендательный характер. Об этом сообщил заммэра Москвы Алексей Немерюк, передает «РИА Новости».

По его словам, ГУМ, ЦУМ и торговый центр «Охотный ряд» решили закрыться в этот день по собственной инициативе. В их решении «нет ничего сверхъестественного», учитывая, что власти не проводили никакого специального совещания с представителями предприятий общепита, отметил Немерюк. «Компенсаций и каких-то послаблений за это совершенно не предусмотрено», — добавил он.

Рекомендации о закрытии 31 января предусмотрены для тех заведений, которые находятся в радиусе 100 м от Лубянки, сообщил заммэра. После 19:00 они смогут возобновить работу, сказал он.

Ранее Немерюк сообщил, что 31 января в центре Москвы будут закрыты «часть магазинов и кафе», в том числе «Детский мир» на Лубянке, торговый центр «Наутилус» и рестораны, расположенные рядом с Лубянской площадью. Помимо этого власти ограничили в центре города продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре с 9:00 до 23:00.

В столице также с 8:00 будут закрыты вестибюли семи центральных станций метро — «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Эти станции поезда будут проезжать без остановки. С 8:00 в центре города перекроют части улиц Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка до их пересечения с Бульварным кольцом.