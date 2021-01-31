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Отравление Навального ,  
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Правозащитники сообщили о задержаниях на Дальнем Востоке и в Сибири

Митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Правозащитники сообщают о 145 задержанных по стране. На предыдущих акция в поддержку Навального задержали более 4 тыс. человек
Фото: ИА PrimaMedia
Фото: ИА PrimaMedia

В Хабаровском крае и Приморье 31 января задержали участников несанкционированных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

По данным «ОВД-Инфо» на09:03, на акциях в поддержку Навального задержали уже 145 человек. Во Владивостоке — 76 человек, в Новокузнецке — 16, в Иркутске — 10, в Хабаровске — 8, в Петропавловске-Камчатском — 7, в Чите и Барнауле — по 5 задержанных, в Улан-Удэ и Новосибирске — по 3, в Якутске, Кемерово и Находке — по 2, в Южно-Сахалинске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве и Благовещенске — по 1 задержанному.

По данным Dvhab.ru, в Хабаровске на акцию на главной площади города перед зданием региональной администрации вышли несколько десятков человек. Движение в центре Хабаровска было ограничено, а в районе площади стояли автомобили силовых структур. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, среди которых были журналисты. На сайте местного управления МВД сообщается, что задержаны 13 человек.

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Екатеринбург, 23 января 2021 года

Как сообщает PrimaMedia, во время несогласованного митинга во Владивостоке количество силовиков превышало количество участников. С утра на площади в центре города начали дежурить сотрудники правоохранительных органов. В акции принимали участие около 100 человек, которые позже отправились на набережную Спортивной гавани и вышли на лед, где водили хороводы. Полицейские предупреждали их о незаконности митинга и задержали, по меньшей мере, 20 человек.

Как передает корреспондент РБК, в Новосибирске на митинг собрались около 700 человек, уже есть первые задержанные. В городе частично перекрыли движение транспорта и ограничили продажу алкоголя.

Издание NGS24 сообщает, что на митинге в Красноярске задержали заместителя редактора портала Якова Калинина, который вел прямой эфир с акции. Портал отмечает, что у Калинина было служебное удостоверение и бейдж «пресса». 

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Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Сторонники Навального анонсировали 31 несогласованные митинги по всей России. Они требуют освободить оппозиционера, который после возвращения в из Германии, где проходил лечение после отравления был задержан и арестован. ФСИН обвиняет его в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок на реальный. Суд должен рассмотреть ходатайство 2 февраля.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Предыдущие акции в поддержку Навального прошли 23 января. По всей стране задержали более 4 тыс. человек, в Москве количество задержанных превысило 1,5 тыс. В столице власти рекомендовали кафе и магазинам в районе Лубянки закрыться 31 января. Из-за митингов в столице также закроют вестибюли семи станций метро в центре города.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Навальный митинг Дальний Восток
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