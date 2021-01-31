Правозащитники сообщили о задержаниях на Дальнем Востоке и в Сибири

Митинги прошли в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском и других городах. Правозащитники сообщают о 145 задержанных по стране. На предыдущих акция в поддержку Навального задержали более 4 тыс. человек

Фото: ИА PrimaMedia

В Хабаровском крае и Приморье 31 января задержали участников несанкционированных акций протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

По данным «ОВД-Инфо» на09:03, на акциях в поддержку Навального задержали уже 145 человек. Во Владивостоке — 76 человек, в Новокузнецке — 16, в Иркутске — 10, в Хабаровске — 8, в Петропавловске-Камчатском — 7, в Чите и Барнауле — по 5 задержанных, в Улан-Удэ и Новосибирске — по 3, в Якутске, Кемерово и Находке — по 2, в Южно-Сахалинске, Перми, Санкт-Петербурге, Уфе, Москве и Благовещенске — по 1 задержанному.

По данным Dvhab.ru, в Хабаровске на акцию на главной площади города перед зданием региональной администрации вышли несколько десятков человек. Движение в центре Хабаровска было ограничено, а в районе площади стояли автомобили силовых структур. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, среди которых были журналисты. На сайте местного управления МВД сообщается, что задержаны 13 человек.

Как сообщает PrimaMedia, во время несогласованного митинга во Владивостоке количество силовиков превышало количество участников. С утра на площади в центре города начали дежурить сотрудники правоохранительных органов. В акции принимали участие около 100 человек, которые позже отправились на набережную Спортивной гавани и вышли на лед, где водили хороводы. Полицейские предупреждали их о незаконности митинга и задержали, по меньшей мере, 20 человек.