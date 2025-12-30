США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбербанка» Александры Бурико

Минфин США исключил бывшего топ-менеджера ПАО Сбербанк России Александру Бурико из санкционного списка, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Бурико удалили из американского санкционного SDN List (Specially Designated Nationals List). Она была включена в него в мае 2022 года за связь с ПАО «Сбербанк России» в рамках санкций США против России.

Александра Бурико — российский финансист, с 2020 по 2022 годы занимала должности старшего вице-президента «Сбербанка», руководителя блока «Финансы» и заместителя председателя правления).

Ранее она работала в компаниях группы «Русал», в том числе на посту финансового директора и гендиректора в 2018–2019 годах, En+ Group и аудиторской фирме KPMG.

