Политика⁠,
0

Макрон счел запугиванием ЕС санкции США против бывшего еврокомиссара

США ввели санкции против одного из авторов закона ЕС о цифровых услугах (DSA), регулирующего работу соцсетей. Вашингтон критиковал этот закон. Макрон заявил, что DSA гарантирует «честную конкуренцию» в интернете
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yves Herman / Reuters)

Решение США запретить въезд бывшему комиссару ЕС Тьерри Бретону и еще нескольким европейцам представляет собой меры запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета, заявил на своей странице в соцсети X президент Франции Эмманюэль Макрон.

Он осудил санкции США и сказал, что цифровое регулирование в ЕС, которое подвергает критике Вашингтон, «принято в результате демократического и суверенного процесса» Европейским парламентом и Советом ЕС, а также гарантирует «честную конкуренцию между платформами». МИД Франции ранее тоже осудил санкции США и отметил, что закон о цифровых услугах ЕС (DSA) не носит экстерриториальный характер и «никоим образом не касается» Штатов.

Закон о цифровых услугах ЕС (DSA) вступил в силу в 2022 году, а Тьерри Бретон, который был европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка в 2019–2024 годах, является его соавтором. Согласно закону, оператор соцсетей обязан модерировать контент, который может «оказать негативное влияние на публичное пространство и общественную безопасность». Невыполнение этого требования грозит штрафом на сумму до 6% от дохода или блокировкой сервиса на территории Евросоюза.

Бретон в 2024 году пригрозил владельцу cоцсети X Илону Маску «полным применением» санкций в рамках закона за дезинформацию на платформе. Сам бизнесмен не раз критиковал власти ЕС, а также призывал распустить Еврокомиссию, которая, по его мнению, основана на бюрократии, а не на демократии.

Госсекретарь США Марко Рубио 23 декабря объявил о решении запретить въезд ряду «ведущих фигур глобального цензурно-промышленного комплекса» в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ. Кроме Бретона эта мера коснулась главы британской НКО «Центр по противодействию цифровой ненависти» Имрана Ахмеда, главы британского «Глобального индекса дезинформации» Клэр Мелфорд, основателя немецкой организации HateAid Анны-Лены фон Ходенберг и соруководителя организации Жозефины Баллон.

В начале декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на €120 млн. Претензии вызвали платные синие галочки, которые, по мнению комиссии, вводят пользователей в заблуждение по поводу подлинности аккаунтов, и несоблюдение требований к прозрачности рекламы. Президент США Дональд Трамп раскритиковал штраф и заявил, что «Европа должна быть очень осторожна».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Эмманюэль Макрон США еврокомиссар санкции
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
