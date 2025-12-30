 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

В Германии прекратили второе расследование против Усманова

Сюжет
Война санкций
В ФРГ власти прекратили против Усманова дело по подозрению в нарушении санкций и сняли с него обвинения. Прокуратура подозревала, что бизнесмен оплачивал услуги по охране объектов, защита отрицала связь Усманова с ними.
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Прокуратура в Мюнхене прекратила расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении бизнесмена, основателя холдинга USM Алишера Усманова (состояние, по оценке Forbes — $16,7 млрд), сообщили РБК представители предпринимателя.

Решение принято в соответствии с §153a уголовно-процессуального кодекса (УПК) Германии, уточнили адвокаты. Также Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. «Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении А. Усманова сохраняется презумпция невиновности», — сообщили адвокаты.

Надзорное ведомство ранее заявляло, что Усманов с апреля по сентябрь 2022 года оплачивал услуги по охране объектов недвижимости в общине Роттах-Эгерн через зарубежные компании. Также прокуратура подозревала, что он не задекларировал имущественно на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). В 2024 году эти эпизоды объединили в рамках одного дела, получившего статус предварительного расследования. Адвокаты Усманова отрицали связи бизнесмена с этими компаниями и имуществом «и, следовательно, применимость санкционных положений ЕС», сообщили его представители. В итоге расследование было прекращено.

Die Welt узнала, как власти Германии помешали Усманову судиться с ЕС
Политика
Алишер Усманов

Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова, по подозрению в отмывании денежных средств. Оно было закрыто без предъявления обвинений в ноябре 2024 года. Spiegel тогда писал, что бизнесмена подозревали в уклонении от налогов на €555 млн. Представитель бизнесмена заявлял тогда РБК, что тот с 2014 года платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии.

Усманов попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года. Бизнесмен назвал решение несправедливым, принятым на основании «сфабрикованных и голословных обвинений», и оспаривал его. Усманов также настаивал, что в его отношении было допущено нарушение принципов равного обращения и недискриминации, принципа соразмерности, нарушение права на собственность, права на уважение частной жизни и свободы выражения мнения. Однако суд ЕС несколько раз отклонил иски предпринимателя.

Кроме того, Усманов неоднократно подавал иски против СМИ с тех пор, как оказался в санкционном списке ЕС. Так, в январе 2024 года суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена к Forbes и признал недостоверными заявления о том, что Усманов «выступал подставным лицом» президента России Владимира Путина и владеет недвижимостью в Мюнхене. В феврале 2025 года Усманов выиграл дело против берлинского издания Tagesspiegel и добился запрета на распространение о нем ряда утверждений, которые использовались для обоснований санкций и стали поводом для расследования в Германии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Алишер Усманов Германия расследование санкции
Материалы по теме
Саблистка Егорян рассказала, что Усманов в 2012 году подарил ей квартиру
Спорт
Суд ЕС полностью отклонил все доводы Усманова о снятии санкций
Политика
Die Welt узнала, как власти Германии помешали Усманову судиться с ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 29 дек, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 29 дек, 17:34
Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств Общество, 11:41
Минобороны выпустило приказ о круглогодичном призыве на военную службу Общество, 11:37
Минобороны Белоруссии показало заступление «Орешника» на боевое дежурство Политика, 11:36
Дюков в январе обсудит с главой УЕФА его возможный приезд в Россию Спорт, 11:30
Когда желание быть лучше всех мешает жить, и как с ним справиться Образование, 11:27
Минтранс представил карту путешествия Деда Мороза по России Общество, 11:27
Депутат заявил о планах сделать вакцину от ВПЧ в России бесплатной Общество, 11:21
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Названы районы Москвы с самым доступным вторичным жильем Недвижимость, 11:20
Силуанов заявил о росте сбора НДФЛ в 2025 году до ₽750 млрд Финансы, 11:17
Мосбиржа будет проводить торги в дни некоторых официальных праздников Инвестиции, 11:16
Ускорение роста цен в конце года. Справится ли с ним ставка ЦБПодписка на РБК, 11:15
Минобороны Тайваня заявило о готовности ответить на военные учения Китая Политика, 11:13
Этим «европейцам» не страшен утильсбор. Мы нашли шесть классных вариантов Авто, 11:10
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05