В Германии прекратили второе расследование против Усманова

В ФРГ власти прекратили против Усманова дело по подозрению в нарушении санкций и сняли с него обвинения. Прокуратура подозревала, что бизнесмен оплачивал услуги по охране объектов, защита отрицала связь Усманова с ними.

Алишер Усманов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Прокуратура в Мюнхене прекратила расследование по подозрению в нарушении санкций в отношении бизнесмена, основателя холдинга USM Алишера Усманова (состояние, по оценке Forbes — $16,7 млрд), сообщили РБК представители предпринимателя.

Решение принято в соответствии с §153a уголовно-процессуального кодекса (УПК) Германии, уточнили адвокаты. Также Усманов принял решение сделать добровольный взнос на благотворительные цели. «Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении А. Усманова сохраняется презумпция невиновности», — сообщили адвокаты.

Надзорное ведомство ранее заявляло, что Усманов с апреля по сентябрь 2022 года оплачивал услуги по охране объектов недвижимости в общине Роттах-Эгерн через зарубежные компании. Также прокуратура подозревала, что он не задекларировал имущественно на территории ФРГ в Федеральном ведомстве экономики и экспортного контроля (BAFA). В 2024 году эти эпизоды объединили в рамках одного дела, получившего статус предварительного расследования. Адвокаты Усманова отрицали связи бизнесмена с этими компаниями и имуществом «и, следовательно, применимость санкционных положений ЕС», сообщили его представители. В итоге расследование было прекращено.

Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила другое расследование в отношении Усманова, по подозрению в отмывании денежных средств. Оно было закрыто без предъявления обвинений в ноябре 2024 года. Spiegel тогда писал, что бизнесмена подозревали в уклонении от налогов на €555 млн. Представитель бизнесмена заявлял тогда РБК, что тот с 2014 года платит налоги в России и благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии.

Усманов попал под санкции Евросоюза в феврале 2022 года. Бизнесмен назвал решение несправедливым, принятым на основании «сфабрикованных и голословных обвинений», и оспаривал его. Усманов также настаивал, что в его отношении было допущено нарушение принципов равного обращения и недискриминации, принципа соразмерности, нарушение права на собственность, права на уважение частной жизни и свободы выражения мнения. Однако суд ЕС несколько раз отклонил иски предпринимателя.

Кроме того, Усманов неоднократно подавал иски против СМИ с тех пор, как оказался в санкционном списке ЕС. Так, в январе 2024 года суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена к Forbes и признал недостоверными заявления о том, что Усманов «выступал подставным лицом» президента России Владимира Путина и владеет недвижимостью в Мюнхене. В феврале 2025 года Усманов выиграл дело против берлинского издания Tagesspiegel и добился запрета на распространение о нем ряда утверждений, которые использовались для обоснований санкций и стали поводом для расследования в Германии.