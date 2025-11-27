Die Welt узнала, как власти Германии помешали Усманову судиться с ЕС
Власти Германии по юридическим и политическим соображениям вмешались в рассмотрение иска бизнесмена Алишера Усманова, который оспаривает санкции Брюсселя и считает приведенные в качестве основания для них доводы Совета ЕС «ложными и клеветническими», пишет Welt со ссылкой на правительственные документы.
Речь идет об этапе, когда иск Усманова был подан в Земельный суд Гамбурга. И эта инстанция, и потом Высший земельный суд отказали в передаче иска в Совет ЕС. По данным издания, против этого выступили МИД (тогда его возглавляла Анналена Бербок) и Минюст Германии; с ними консультировался суд. Эти ведомства сослались на «потенциальные внешнеполитические проблемы» и сочли, что рассмотрение иска повлечет за собой «неизбежные правовые последствия. В итоге он был отклонен на основании иммунитета у Совета ЕС.
В августе Усманов подал апелляцию в Федеральный конституционный суд, писал Euronews. В обосновании к ней указано, что Высший земельный суд считает подачу иска «осуществлением государственной власти за пределами территории государства». Представители бизнесмена с этим не согласны и считают, что вручение иска представляет собой исключительно процессуальный шаг. По их мнению, Совет ЕС может быть адресатом для гражданско-правового иска и не обладает иммунитетом, а отказ Германии даже от предоставления возможности для вручения иска фактически приводит к полному лишению судебной защиты. Это, в свою очередь, противоречит Хартии Евросоюза об основных правах, указано в жалобе.
Йоахим Штайнхёфель, представляющий̆ интересы Усманова, заявил РБК, что считает аргументацию федерального правительства некорректной даже в случае наличия иска против Совета ЕС. «Тот, кто отказывается вручить иск, отключает правовое государство еще до того, как оно вообще может начать функционировать. Однако доступ к государственному суду — это не акт милосердия, а базовое право», — сказал он.
Министерство иностранных дел сообщило Welt, что не комментирует текущее разбирательство.
Welt отмечает, что федеральное правительство Германии уже отказывалось от вручения иска, когда Усманов хотел известить Совет ЕС о своем судебном процессе против американского Forbes. Как пишет издание, направляя извещение бизнесмен хотел связать Совет ЕС решением немецкого суда, а это могло бы возыметь серьезные последствия: если бы суд пришел к выводу, что утверждения Forbes были неправомерными, Совет ЕС уже не смог бы использовать эти тезисы в тексте обоснования санкций.
МИД Германии, к которому суд тогда обратился за правовой оценкой, в электронном письме от ноября 2023 года, направленном в Минюст, указал: «Мы не хотим <...>, чтобы они (санкции. — РБК) подвергались влиянию или даже пересмотру со стороны национальных судов государств-членов <...> Наши внешнеполитические интересы заключаются в значительной степени в том, чтобы эта подкрепленная договорами система не была подорвана».
В данном случае Гамбургский высший земельный суд не согласился с МИДом, ведь речь шла не об отмене санкций, а о формулировке и возможном требовании о нераспространении ряда утверждений. В январе Высший земельный суд постановил, что уведомление о судебном процессе должно быть вручено адресату.
Как напоминает Welt, Усманов неоднократно подавал иски против СМИ и законодательных органов с тех пор, как оказался в санкционном списке ЕС в феврале 2022 года. В январе 2024 года суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена к Forbes и признал недостоверными заявления о том, что Усманов «выступал подставным лицом» президента России Владимира Путина и владеет недвижимостью в Мюнхене. В феврале 2025 года Усманов выиграл дело против берлинского издания Tagesspiegel и добился запрета на распространение о нем ряда утверждений, которые использовались для обоснований санкций и стали поводом для расследования в Германии.
Тем не менее в начале сентября Суд ЕС вновь отклонил иск Усманова об отмене европейских санкций. В своем обращении бизнесмен указывал на неправомерность включения его в санкционные списки, опираясь на ряд правовых аргументов, в частности, на искажение доказательств. Усманов также настаивал, что в его отношении было допущено нарушение принципов равного обращения и недискриминации, принципа соразмерности, равно как и нарушение права на собственность, права на уважение частной жизни и свободы выражения мнения.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили