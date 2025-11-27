 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Die Welt узнала, как власти Германии помешали Усманову судиться с ЕС

Сюжет
Война санкций
Власти Германии выступили против передачи судом иска Усманова в Совет ЕС, сославшись на «возможные внешнеполитические риски». Представители бизнесмена заявили РБК, что отказ «выключает правовое государство» и лишает защиты
Алишер Усманов
Алишер Усманов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Власти Германии по юридическим и политическим соображениям вмешались в рассмотрение иска бизнесмена Алишера Усманова, который оспаривает санкции Брюсселя и считает приведенные в качестве основания для них доводы Совета ЕС «ложными и клеветническими», пишет Welt со ссылкой на правительственные документы.

Речь идет об этапе, когда иск Усманова был подан в Земельный суд Гамбурга. И эта инстанция, и потом Высший земельный суд отказали в передаче иска в Совет ЕС. По данным издания, против этого выступили МИД (тогда его возглавляла Анналена Бербок) и Минюст Германии; с ними консультировался суд. Эти ведомства сослались на «потенциальные внешнеполитические проблемы» и сочли, что рассмотрение иска повлечет за собой «неизбежные правовые последствия. В итоге он был отклонен на основании иммунитета у Совета ЕС.

В августе Усманов подал апелляцию в Федеральный конституционный суд, писал Euronews. В обосновании к ней указано, что Высший земельный суд считает подачу иска «осуществлением государственной власти за пределами территории государства». Представители бизнесмена с этим не согласны и считают, что вручение иска представляет собой исключительно процессуальный шаг. По их мнению, Совет ЕС может быть адресатом для гражданско-правового иска и не обладает иммунитетом, а отказ Германии даже от предоставления возможности для вручения иска фактически приводит к полному лишению судебной защиты. Это, в свою очередь, противоречит Хартии Евросоюза об основных правах, указано в жалобе.

Йоахим Штайнхёфель, представляющий̆ интересы Усманова, заявил РБК, что считает аргументацию федерального правительства некорректной даже в случае наличия иска против Совета ЕС. «Тот, кто отказывается вручить иск, отключает правовое государство еще до того, как оно вообще может начать функционировать. Однако доступ к государственному суду — это не акт милосердия, а базовое право», — сказал он.

Министерство иностранных дел сообщило Welt, что не комментирует текущее разбирательство.

Welt отмечает, что федеральное правительство Германии уже отказывалось от вручения иска, когда Усманов хотел известить Совет ЕС о своем судебном процессе против американского Forbes. Как пишет издание, направляя извещение бизнесмен хотел связать Совет ЕС решением немецкого суда, а это могло бы возыметь серьезные последствия: если бы суд пришел к выводу, что утверждения Forbes были неправомерными, Совет ЕС уже не смог бы использовать эти тезисы в тексте обоснования санкций.

МИД Германии, к которому суд тогда обратился за правовой оценкой, в электронном письме от ноября 2023 года, направленном в Минюст, указал: «Мы не хотим <...>, чтобы они (санкции. — РБК) подвергались влиянию или даже пересмотру со стороны национальных судов государств-членов <...> Наши внешнеполитические интересы заключаются в значительной степени в том, чтобы эта подкрепленная договорами система не была подорвана».

Суд ЕС полностью отклонил все доводы Усманова о снятии санкций
Политика
Алишер Усманов

В данном случае Гамбургский высший земельный суд не согласился с МИДом, ведь речь шла не об отмене санкций, а о формулировке и возможном требовании о нераспространении ряда утверждений. В январе Высший земельный суд постановил, что уведомление о судебном процессе должно быть вручено адресату.

Как напоминает Welt, Усманов неоднократно подавал иски против СМИ и законодательных органов с тех пор, как оказался в санкционном списке ЕС в феврале 2022 года. В январе 2024 года суд Гамбурга удовлетворил иск бизнесмена к Forbes и признал недостоверными заявления о том, что Усманов «выступал подставным лицом» президента России Владимира Путина и владеет недвижимостью в Мюнхене. В феврале 2025 года Усманов выиграл дело против берлинского издания Tagesspiegel и добился запрета на распространение о нем ряда утверждений, которые использовались для обоснований санкций и стали поводом для расследования в Германии.

Тем не менее в начале сентября Суд ЕС вновь отклонил иск Усманова об отмене европейских санкций. В своем обращении бизнесмен указывал на неправомерность включения его в санкционные списки, опираясь на ряд правовых аргументов, в частности, на искажение доказательств. Усманов также настаивал, что в его отношении было допущено нарушение принципов равного обращения и недискриминации, принципа соразмерности, равно как и нарушение права на собственность, права на уважение частной жизни и свободы выражения мнения.

Авторы
Теги
Полина Елисова Полина Елисова, Милена Костерева Милена Костерева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Алишер Усманов Германия суд санкции Совет ЕС
