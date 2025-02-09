Усманов выиграл суд против немецкого издания Tagesspiegel
Миллиардер Алишер Усманов выиграл дело против берлинского издания Tagesspiegel, суд зпретил газете распространять о нем ряд утверждений, которые использовались для обоснований санкций Евросоюза и стали поводом для расследования в Германии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе бизнесмена.
Речь идет о статье «Фанат Германии и друг Путина: кто такой российский олигарх Алишер Усманов?», опубликованной в ноябре 2024 года.
В частности, суд признал неподтвержденными заявления о том, что Усманов нечестным путем приобретал активы, владеет недвижимостью на баварском озере Тегернзее и яхтой «Дильбар», много лет прожил в баварском городе Роттах-Эгерн, а также, являясь налоговым резидентом Германии, уклонялся от уплаты налогов и «отбился от обвинений, выдвинутых прокуратурой Франкфурта».
«Все эти утверждения были признаны судом нарушающими личные права А.
Усманова, поскольку они «содержат либо утверждения о фактах, истинность
которых Ответчик не доказал, либо оценочные суждения, для которых
Ответчик не представил никаких подтверждающих фактов», — говорится в сообщении.
В случае нарушения запрета газета может получить административный штраф в размере до 250 тыс. евро за каждый случай нарушения, а в случае невозможности его взыскания — административный арест на срок до шести месяцев за каждый случай нарушения запрета и до двух лет в совокупности.
В статье Tagesspiegel приводились заявления об активах в Германии, которыми предположительно владеет Усманов, а также о том, что миллиардер использует свои предполагаемые связи с российскими властями для увеличения состояния, напоминает EU Today.
Адвокат бизнесмена направил Tagesspiegel письмо, после получения которого газета удалила публикацию. Однако она отказалась воздерживаться от дальнейшего распространения этих утверждений, и Усманов подал в Земельный суд Гамбурга заявление о судебном запрете, отмечает издание.
Усманов занимает девятое место в рейтинге богатейших россиян с состоянием в $13,4 млрд по версии Forbes.
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