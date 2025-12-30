 Перейти к основному контенту
Лавров призвал «не опережать события» перед истечением срока ДСНВ

Россия, как и большинство других стран, ждут «внятный ответ» США на предложение придерживаться ограничений в рамках ДСНВ еще год после истечения срока соглашения в феврале, сообщил Лавров

Россия ждет, когда США дадут ответ на предложение президента Владимира Путина соблюдать ограничения по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ) еще как минимум год после истечения его срока 5 февраля 2026 года. Об этом в интервью «РИА Новости заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Давайте не будем опережать события», — сказал он, отметив, что, пока договор продолжает действовать, «логично дать возможность американской стороне завершить всестороннее рассмотрение инициативы» Путина.

По словам Лаврова, «внятного ответа» из Вашингтона ждет не только Россия, но и другие государства. Большинство стран мира готовятся к конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая пройдет весной. «Очевидно, что их подходы будут в немалой степени зависеть от реакции США на инициативу России по «пост-ДСНВ», — сказал министр.

Рябков предупредил о «выжженной земле» после истечения ДСНВ
Политика
Сергей Рябков

Глава МИД добавил, что Россия готова к любому развитию событий.

Россия и США подписали соглашение о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 8 апреля 2010 года в Праге, год спустя оно вступило в силу. ДСНВ касается следующих категорий оружия: межконтинентальные баллистические ракеты, их пусковые установки и заряды; баллистические ракеты подводных лодок, их пусковые установки и заряды; тяжелые бомбардировщики и их ядерное вооружение.

В 2021 году ДСНВ продлевали на пять лет. Повторного продления на какой-либо срок не предусмотрено, отмечал замглавы Сергей Рябков, также напомнив, что в феврале 2023-го Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

Предложение придерживаться ограничений в рамках ДСНВ еще год  Путин озвучил в конце сентября на совещании с Совбезом. Американский президент Дональд Трамп положительно оценил инициативу. Месяц спустя в Кремле сообщили, что Вашингтон пока не вышел на официальный диалог по вопросу ДСНВ.

