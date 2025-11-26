Рябков предупредил о «выжженной земле» после истечения ДСНВ

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал на пресс-конференции в Москве о том, чем чревато истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях и зачем Россия предложила соблюдать его еще как минимум год

Сергей Рябков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

После того как в феврале 2026 года окончательно истечет срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ), число договоров в сфере стратегической стабильности сократится до минимума. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая на пресс-конференции в Москве.

По его словам, фактически сохранятся только те соглашения, которые в холодную войну были заключены бессрочно и обеспечивают технические меры по снижению ядерных рисков. Речь в первую очередь о национальных центрах по уменьшению ядерной опасности, горячих линиях между военными, взаимных уведомлениях о пусках ракет и крупных учениях с применением тяжелых бомбардировщиков.

«В остальном же, а именно в части соглашения об ограничениях на противоракетные и ракетные ядерные потенциалы сторон, после февраля 2026 года останется в буквальном смысле выжженная земля», — сказал Рябков. Завершение жизненного цикла ДСНВ предрешено, отметил он, — продлить договор во второй раз (первый был в 2021 году) больше невозможно, в договоре предусмотрено только одно продление. В этом контексте замминистра напомнил об инициативе президента России Владимира Путина, которую он выдвинул в сентябре 2025 года, — чтобы стороны продолжали соблюдать ограничения по ДСНВ еще как минимум год после истечения его срока.

«Данная инициатива несет сугубо позитивный заряд, лишена какого-либо двойного дна. Она всецело направлена на предотвращение негативных сценариев, способных реализоваться в мире без ДСНВ», — подчеркнул Рябков. По его словам, «полное исчезновение стабилизирующих мер чревато тотальной утратой предсказуемости и сдержанности в стратегической сфере, потенциальным развязыванием гонки вооружений, а также возрастанием напряженности в отношениях двух крупнейших ядерных держав и общего уровня ядерной опасности».

«На нынешнем гипертурбулентном отрезке реализация нашей идеи позволила бы выиграть время, — сказал дипломат. — Оно понадобится, в частности, чтобы стороны всесторонне оценили складывающуюся обстановку и определились, насколько они готовы двигаться в направлении возобновления комплексного стратегического диалога, который мог бы включать вопросы контроля над вооружениями. Очевидно, что плодотворное взаимодействие в данной сфере потребует вызревания необходимых для этого условий». Если же США отвергнут это предложение и начнут наращивать свои ядерные потенциалы, то «ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью», отметил Рябков и добавил: Россия «готова к любому развитию событий».