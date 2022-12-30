Доля допускающих компромисс с Россией украинцев превысила 25%

Более четверти украинцев (25,9%) допускают возможность компромисса ради завершения боевых действий, их число с октября увеличилось на 4,3 п.п. Доля тех, кто решительно против такого сценария, снизилась на 4,2 п.п.

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С октября количество украинцев, которые допускают возможность окончания боевых действий путем компромисса с российской стороной, увеличилось на 4,3 п.п. и достигла 25,9%, следует из результатов исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива совместно с социологической службой центра Разумкова, опубликованных на сайте фонда.

В проходившем с 13 по 21 декабря опросе участвовали 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Он проводился на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся боевые действия.

Согласно результатам опроса, доля тех, кто допускает любые уступки ради прекращения боев, увеличилась за два месяца на 3,3 п.п. и достигла 7,8%. Число тех, кто считает, что можно пойти на уступки, но не на все, увеличилась на 1 п.п., до 18,1%. Таким образом, общая доля допускающих возможность компромисса выросла на 4,3 п.п. и составляет чуть больше четверти опрошенных (25,9%).

Также снизилась доля украинцев, которые считают, что ради окончания боевых действий с Россией не нужно идти на компромиссы. В октябре такой возможности не допускали 66% респондентов, сейчас так ответили 61,8% опрошенных.

Среди украинцев, согласных на компромисс, больше женщин (28,7% против 22,7% среди мужчин): около десятой части респонденток считают, что можно пойти на любые уступки, а каждая пятая (19,9%) допускает некоторые из них.

Наименьшая доля тех, кто видит окончание боевых действий только при победе Украины, — среди жителей южных регионов страны (48,8%). Там также наибольшее число готовых идти на компромисс ради этого (34,8%): считают возможным любые уступки 15,5%, допускают возможность некоторых уступок еще 19,3%.

Наиболее негативно по отношению к возможности какого-либо компромисса настроены в западной части Украины — 69,9% не приемлют такой вариант, на некоторые уступки считает возможным пойти каждый десятый опрошенный, 6,5% готовы к любым уступкам ради прекращения боев.

Исследователи поясняют, что южными считаются Николаевская, Херсонская и Одесская области, а западными — Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

При этом 93% украинцев верят в победу Киева, сомневаются в ней лишь 3% опрошенных.

С 10 октября российские силы наносят удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Президент России Владимир Путин называл удары по украинской инфраструктуре ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева ко взрыву на мосту.

На всей территории Украины регулярно звучат сигналы воздушной тревоги, власти регионов сообщают о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. Первый замминистра внутренних дел страны Евгений Енин 27 декабря сообщил о поражении 702 объектов критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций, газопроводов и мостов. Всего ударами было разрушено более 35 тыс. объектов.

В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Президент Путин выражал уверенность в том, что поставленные перед российскими войсками задачи будут выполнены. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия не признает любые планы урегулирования конфликта, если в них не признается присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.