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Гросси сообщил о повреждении последней резервной ЛЭП для Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: резервная линия электропередачи для ЗАЭС отключена из-за повреждений
Находящиеся на Запорожской АЭС эксперты МАГАТЭ сообщили об отключении резервной линии электропередачи, ведущей к станции, из-за повреждения в результате обстрела. Глава агентства Гросси подчеркнул, что это последняя резервная ЛЭП
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Резервная линия электропередачи, ведущая к Запорожской атомной электростанции, была отключена вечером 29 декабря из-за повреждений, вызванных обстрелом, сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, говорится в публикации на сайте МАГАТЭ.

По словам находящихся на АЭС экспертов агентства, отключение произошло в 21:35 (22:35 мск) «в результате повреждения на другом берегу Днепра, на некотором расстоянии от самой станции». Они отметили, что слышали звуки взрывов, которые доносились со стороны водного канала, который соединяет Запорожскую тепловую станцию с Днепром. Степень повреждения линии еще не ясна, но работы по ее ремонту уже ведутся, добавили специалисты.

Гросси подчеркнул, что это была последняя функционирующая резервная линия электропередачи, ведущая к Запорожской АЭС. Станция, все шесть реакторов которой остановлены, продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и других функций ядерной безопасности, от единственной оставшейся в эксплуатации внешней линии электропередачи 750 кВ из четырех.

Эксперты МАГАТЭ находятся на Запорожской АЭС с сентября. Тогда делегация от агентства во главе с Гросси приехала на станцию после ее продолжительных обстрелов, в которых Киев и Москва обвиняли друг друга. Станция находится под контролем российской стороны с конца февраля.

После этого началось обсуждение создания вокруг станции зоны безопасности. Гросси провел переговоры по этому вопросу с украинским и российским президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. 10 декабря глава агентства заявил, что по этому вопросу есть прогресс. 

22 декабря в Москве прошли консультации между российской делегацией и представителями МАГАТЭ. Стороны обсудили обстановку на ЗАЭС и создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг нее, а также отметили «близость позиций» для заключения декларации о создании безопасной территории. В «Росатоме» сказали, что стороны расценили разговор как «полезный и откровенный».

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26 декабря глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» принял меры для повышения безопасности станции. До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о строительстве защитного купола на АЭС.

В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, Путин подписал указ о принятии АЭС в федеральную собственность.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Запорожская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси Резервный фонд РФ повреждение
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