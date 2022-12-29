Белорусский военком призвал не волноваться из-за падения ракеты

Инцидент с падением украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Белоруссии схож с падением ракет в Польше в середине ноября, волноваться из-за этого не стоит. Об этом заявил военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов, видео опубликовал ATN News.

«Ситуация подобная той, которая произошла совсем недавно с падением такой же ракеты на территорию республики Польша. Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают», — сказал Коновалов.

Материал дополняется.