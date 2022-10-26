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В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Риши Сунака

Песков: Путин не поздравил Сунака с назначением на пост премьера из-за политики Британии
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Великобритания относится в России к категории недружественных стран, по этой причине Владимир Путин не стал поздравлять Риши Сунака со вступлением на должность премьер-министра. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет. Вы знаете, что Британия сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому телеграммы не было», — ответил Песков на вопрос, поздравил ли Путин Сунака.

Ранее Песков говорил, что Москва не видит в назначении нового главы британского правительства предпосылок для улучшения отношений между странами. Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Киеву.

Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьером Великобритании. С февраля 2020-го по июль 2022 года он возглавлял казначейство, но подал в отставку из-за несогласия с действиями Бориса Джонсона.

Тогда он решил побороться за пост премьера, но проиграл действовавшей на тот момент главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Она пробыла в должности премьер-министра 45 дней, после чего ушла в отставку в связи с ошибками в экономической политике.

Теги
Владимир Путин Риши Сунак Великобритания дипломатия Дмитрий Песков
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