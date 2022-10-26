В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Риши Сунака
Великобритания относится в России к категории недружественных стран, по этой причине Владимир Путин не стал поздравлять Риши Сунака со вступлением на должность премьер-министра. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Вы знаете, что Британия сейчас относится к категории недружественных стран. Поэтому телеграммы не было», — ответил Песков на вопрос, поздравил ли Путин Сунака.
Ранее Песков говорил, что Москва не видит в назначении нового главы британского правительства предпосылок для улучшения отношений между странами. Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать поддержку Киеву.
Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьером Великобритании. С февраля 2020-го по июль 2022 года он возглавлял казначейство, но подал в отставку из-за несогласия с действиями Бориса Джонсона.
Тогда он решил побороться за пост премьера, но проиграл действовавшей на тот момент главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Она пробыла в должности премьер-министра 45 дней, после чего ушла в отставку в связи с ошибками в экономической политике.