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Путин не будет поздравлять США с Днем независимости

По словам представителя Кремля, решение не поздравлять Вашингтон связано с его «недружественной политикой»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Президент России Владимир Путин в этом году не будет направлять поздравительную телеграмму в честь Дня независимости США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США», — пояснил он. По мнению Кремля, в таких условиях отправку поздравительного послания «вряд ли можно считать целесообразной».

День независимости США празднуется 4 июля. В прошлом году в Кремле о поздравительной телеграмме президента американскому коллеге Джо Байдену в честь этого праздника не сообщали. В 2020 году Путин поздравил тогдашнего президента США Дональда Трампа, но телеграмма не была опубликована на сайте Кремля.

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Отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились после начала российской военной операции на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов в июне заявил, что отношения двух стран, «которые были в глубоком кризисе в последние несколько лет», достигли критической точки, а политический диалог зашел в тупик. Дипломат обвинил в этом американскую сторону.

В МИДе в марте говорили, что отношения России и США оказались на грани разрыва, а их дальнейшее развитие будет зависеть от поведения Вашингтона.

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в июне сказал, что страны не могут полностью разорвать дипломатические отношения и «перестать говорить друг с другом».

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