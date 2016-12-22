Памфилова ответила Собчак по поводу решения по Навальному

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на критику по поводу решения отказать в участии в выборах президента оппозиционеру Алексею Навальному. В частности она прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что это «чудовищно несправедливо».

«Я считаю, что чудовищно то, что наша либеральная общественность, которая, по сути, всегда должна ратовать за права человека, за закон, считает, что решение, принятое четко в соответствии с законодательством, несправедливо», — цитирует Памфилову «РИА Новости».

Глава ЦИК согласилась с тем, что закон может быть несправедлив, но совершенствовать его должны законодатели, а не избирательная комиссия.

Накануне ЦИК отказалась регистрировать группу наблюдателей, выдвинувшую в президенты Алексея Навального. Как объяснили члены комиссии, оппозиционер не может участвовать в выборах, поскольку у него есть непогашенная судимость. В ответ Навальный призвал своих сторонников не ходить на выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 декабря, что призыв Навального к бойкоту выборов предстоит изучить «на предмет соответствия или противоречия российскому законодательству». При этом он высказал мнение, что неучастие одного из желающих стать кандидатом в выборах никоим образом не повлияет на их легитимность.